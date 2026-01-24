Het waren turbulente weken voor Bart Hoolwerf. De topschaatser liep de Olympische Spelen mis, hekelde niet veel later ex-schaatsers als Erben Wennemars en Mart Tuitert en moet het nu 'slechts' doen met marathonwedstrijden in de Weissensee. Daar ging hij uitgebreid in op de afgelopen periode.

Hoolwerf droomde immers van de massastart op de Winterspelen. Hij wist zich echter niet te plaatsen via een reguliere afstand op het olympisch kwalificatietoernooi en de aanwijsplek voor de massastart ging naar Jorrit Bergsma. Geen Spelen dus voor Hoolwerf, die daar in de voorbije periode flink van baalde.

Pijn is nog voelbaar

"De pijn dat het niet is gelukt, voel ik nog steeds", vertelt hij eerlijk aan De Telegraaf. Hij merkte ook dat de turbulente periode er fysiek in heeft gehakt en kampte met een flinke verkoudheid. "Ik denk dat alle stress en vermoeidheid er een beetje zijn uitgekomen. Het is best veel geweest allemaal en daar heeft mijn lichaam aan toegegeven."

Het mislopen op de Spelen kwam ook tijdens de EK afstanden tot uiting. Daar werd hij tweede op de massastart, maar viel vooral zijn boze interview na afloop op. Hij voelde zich 'gigantisch genegeerd', ook door analisten als Erben Wennemars en Mark Tuitert. "Ze hebben geen flauw benul hoe het is om zestien rondjes op de limiet te rijden, met de tactiek, de snelheid, druk op de benen, de zenuwen. In heel Nederland wordt het gewoon onderschat", zei Hoolwerf destijds.

'Sentiment' door Tuitert en Wennemars

Hij betichtte daarnaast de analisten ervan dat ze een 'sentiment onder het Nederlandse schaatsvolk' teweeg brengen. "Die (schaatsvolgers, red.) nemen meer aan dan zij misschien zelf in de gaten hebben. Dat is soms wel vervelend." Tuitert en Wennemars reageerden op hun beurt weer dat ze simpelweg hun mening geven als analist. "Wij zijn hier niet om rijders af te vallen", stelde Tuitert.

Hoolwerf is er vanwege het mislopen van de Spelen ook niet bij tijdens de World Cup in Inzell. Hij rijdt zijn wedstrijden op de Weissensee, waar onder meer de Alternatieve Elfstedentocht en het Open Nederlands Kampioenschap op het programma staat.

