Sebas Diniz kent tot nu toe een uitstekend seizoen. De schaatser van Team IKO-X2O werd tweede op de 500 meter bij de NK afstanden, deed mee aan de World Cups en gaat nu met een goed gevoel richting het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Met de spanning richting het toernooi valt het nog mee, geeft de 23-jarige sprinter toe. Tot nu toe gaat het seizoen 'hartstikke goed'. "Mijn wedstrijden waren in een stijgende lijn", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Ik heb mezelf verbeterd, dus ik sta er goed voor."

Zijn resultaten bij de World Cups waren uitstekend. "Dat geeft vertrouwen. Dicht bij het podium. Helaas net niet, maar ik blijf mezelf verbeteren. Dus ik mag zeker niet klagen." Eind november verbrak hij nog zijn persoonlijke record op de 500 meter. Op het snelle ijs in Calgary reed hij een tijd van 34,11 seconden.

'Heel ander soort druk'

Qua resultaten is hij na Jenning de Boo de beste Nederlander op de 500 meter, maar Diniz weet ook dat dat niet veel hoeft te betekenen. "De tijden zijn goed. Ik weet wel dat er heel veel goede sprinters in Nederland zijn. En op zo'n OKT kunnen altijd bijzondere dingen gebeuren, dus ik ga niemand afschrijven."

Op dat cruciale toernooi worden de tickets voor de Olympische Spelen verdeeld. Veel schaatsers leven met enorme spanning toe naar het OKT in Heerenveen, dat van 26 tot en met 30 december op het programma staat. "Ik denk dat ik wel van een beetje spanning hou. Een beetje druk op de ketel. Maar het OKT is wel een héél ander soort druk."

'Daar zou ik zeker blij mee zijn'

Diniz deed de afgelopen drie jaar alleen mee aan de 500 meter op het NK afstanden. Maar de sprinter maakte in het gesprek met deze site ook bekend op de 1000 meter in actie te komen bij het OKT. Een afstand die hij vooral als junior regelmatig reed. "Als senior niet meer heel vaak. Ik ga mijn best doen en dan zien we wat het oplevert. De focus is op de 500 en wie weet dat ik een mooi PR op de 1000 kan rijden. Dan zou ik daar zeker blij mee zijn."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.