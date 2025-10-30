Schaatstopper Kjeld Nuis zal deze winter waarschijnlijk deelnemen aan zijn laatste Olympische Spelen. Hij droomt stiekem van eenzelfde soort afscheid als Ireen Wüst, een van zijn grote helden. "Maar daar kan ik me niet aan meten en dat wil ik ook helemaal niet."

Nuis staat er wel bij stil dat het waarschijnlijk zijn laastste Spelen zullen worden in Milaan. "Al moet ik zeggen: ik ben nog wel heel erg rustig. Zeker als ik het vergelijk met acht jaar geleden, of zelfs vier jaar geleden", vertelt hij in Schaats Inside. Maar sinds het trainingskamp begint het meer te leven. "Dan voel je de kriebels wel een beetje. Maar het gaat gewoon heel erg lekker."

Dit weekend wordt het seizoen echt afgetrapt met de NK afstanden. "Dat vind ik op zichzelf ook wel spannend." En eind dit jaar staan het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma. Daar worden de tickets voor de Winterspelen verdeeld.

Motivatie

Ondanks de spanning kan hij de knop omzetten als dat moet. “Absoluut, en dat ga ik ook doen. Dan maak ik er gewoon het beste van. Maar ik heb er nog nooit zo nuchter in gestaan." Dat komt door alles wat Nuis al heeft bereikt in zijn carrière. Zo heeft de 35-jarige al drie olympische titels op zak. "Het gaat mijn carrière niet meer maken of breken.” Maar de motivatie om nog een keer alles te geven, is er nog wel.

Helden Ireen Wüst en Sven Kramer

Als hij zich weet te plaatsen voor de Spelen, droomt hij stiekem van een afscheid zoals dat van Wüst. Zij won in 2022 in Peking op 35-jarige leeftijd goud op de 1500 meter en nam een maand later afscheid van de sport. "Ik vind dat wel iets heel moois. Alleen ben ik niet Ireen Wüst. Ik ben geen Sven Kramer. Ik heb misschien net zoveel individuele gouden medailles als Sven, maar daar houdt het ook wel mee op."

Over het algemeen vindt Nuis dat Kramer en Wüst meer hebben betekend in de schaatssport. "Daar kan ik me niet aan meten en dat wil ik ook helemaal niet. Dat zijn vergelijkingen... Dat zijn echt twee helden. Zo zie ik mezelf niet."

"Ik heb mooie dingen gepresteerd waar ik heel trots op ben en ik hoop vooral dat ik jonge kinderen heb kunnen inspireren", besluit hij. Dat ze naar mijn races hebben gekeken om daar iets van te leren. En that’s it.”