Jorrit Bergsma viel in Salt Lake City al op met zijn wilde haren. Zijn kapsel was al weken niet bijgewerkt, maar dat was met een reden. Hij bewaarde zijn kappersbezoek tot in Calgary. Daar nam hij voor het World Cup-weekend plaats in de stoel van een grote bekende: de zoon van legende Evert van Benthem, die in de Canadese stad woont en werkt.

Jos van Benthem woont met zijn vader Evert al lang in de buurt van Calgary. Evert won in 1985 en 1986 de Elfstedentocht en emigreerde daarna naar Canada. Zijn zoon Jos vond het boerenleven maar niks en besloot kapper te worden. Daar kreeg hij afgelopen week 'familiefavoriet' Jorrit Bergsma (39) in zijn stoel. Zijn wilde bos moest nodig bijgewerkt worden, zag de internationale schaatswereld toen hij in Salt Lake City de mass start won tijdens de eerste World Cup van het seizoen.

Cowboyhoed

Bergsma werd in Thialf een paar weken daarvoor nog de oudste Nederlands kampioen ook en na afloop viel hij zijn vrouw Heather Bergsma-Richardson en hun kinderen in de armen. Zijn kapsel én die van oudste zoon Brent vielen op: een dikke mat tot in de nek. Alleen een cowboyhoed ontbreekt, anders lijkt hij zo op een Amerikaan uit westernfilms. Bij een podiumplek tijdens de World Cup in Calgary krijgt hij die cowboyhoed sowieso, dus wilde hij er goed uitzien dit weekend.

'Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen'

"Ik ben vereerd dat ik goed wordt gevolgd door de familie Van Benthem. Ik ben een paar weken voor Everts tweede Elfstedentochtzege geboren, maar als marathonschaatser verdiep je je in de verhalen. Evert is een legende. Dat ik word geknipt door zijn zoon, is heel bijzonder", zegt Bergsma in een reportage van de NOS. "Ik krijg er veel reacties op, mensen vinden het wel leuk. Het is iets anders dan anders. Natuurlijk komt er ook weleens een negatief berichtje langs, dan zeggen ze: 'haal dat vieze matje eraf.' Maar ik vind het leuk. Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen."

'Staartje onder mijn pak'

Zit zoveel haar hem dan niet in de weg tijdens het schaatsen, waar aerodynamica van levensbelang is? "Ik doe het daar niet echt voor. Ik kan wel een staartje maken voor onder mijn pak, maar daar moet ik eigenlijk nog langer haar voor laten staan. Ik vind dit gewoon leuk."