Topschaatsers Marcel Bosker, Chris Huizinga en Beau Snellink deden zondag wat ze moesten doen op de ploegenachtervolging tijdens de World Cup schaatsen in Hamar. Met een derde plek zorgden zij voor het maximum aantal startplekken voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Toch waren ze niet helemaal tevreden na afloop, omdat ze Italië niet hadden geklopt. "Ik denk dat dat echt wel mogelijk was", aldus Beau Snellink.

Nadat de Nederlandse schaatsers finishten met een tijd van 3:43.04, werd voor hen al snel duidelijk dat ze opgelucht adem konden halen. "We kregen gelijk wel door dat de plek voor de spelen wel veilig is", vertelde Snellink na afloop aan de NOS. "Dat is heel fijn."

"Het is ook fijn dat je er een podiumplek uitsleept", vervolgt Snellink. "Maar wel jammer dat we Italië er niet uit rijden. Ik denk dat dat echt wel mogelijk was."

'Voor hen heel zuur'

"Tuurlijk krijg je wel taken mee, zoals redelijk veilig te rijden en geen gekke dingen doen", antwoordde Chris Huizinga op de vraag of het feit dat het aantal Olympische startplekken afhing van de rit hun race heeft beïnvloed. Nadat de schaatsers doorkregen dat het maximale aantal startplekken voor de Spelen waren verzilverd, baalden ze al vrij snel dat ze Italië niet hadden geklopt, liet Huizinga verder weten. "Maar we worden denk ik knap derde, dus op zich wel blij mee."

Bij de vrouwen, die voor de mannen in actie kwamen, ging het mis op de ploegenachtervolging. Kim Talsma kwam ten val. "Ik heb het een soort van meegekregen, maar je probeert je er wel gelijk van af te sluiten", vertelde Marcel Bosker na afloop van de rit. "Maar het is voor hen wel heel zuur dat het gebeurt."

