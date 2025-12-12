Nederlandse schaatsster Meike Veen kreeg vrijdag de kans om te starten op de 1500 meter tijdens de World Cup in Hamar. Door de afwezigheid van Joy Beune mocht ze rijden in de B-groep. Daar was ze meteen de snelste.

Veen reed een tijd van 1:57.55 en was daarmee de snelste op het tweede niveau. Ze liet de Canadese Isabelle Weidemann en Chinese Qi Yin achter zich. Een knappe prestatie voor de Nederlandse, die begin deze maand nog de World Cup voor junioren reed in Milaan.

Unieke kans

Daar reed ze dus als een van de eersten op het ijs waar in februari gestreden zal worden om de olympische medailles. "Het ijs is nog niet super, maar ik zag dat ze er druk mee bezig waren", zei de schaatsster van Team Essent daarover.

Dit weekend krijgt ze opnieuw een unieke kans op de World Cup in Hamar. Door de afmeldingen van Jutta Leerdam, Angel Daleman en Joy Beune kwamen er plaatsen vrij in de Nederlandse selectie. Veen doet daarom mee aan de 1000 en de 1500 meter.

A-groep

In de A-groep komen vrijdagavond Melissa Wijfje en Antoinette Rijpma-de Jong in actie op de 1500 meter. De 1000 meter staat zaterdag op het programma.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is.