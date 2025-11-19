Angel Daleman werd afgelopen weekend verrast met drie speciale ringen. De Nederlandse topschaatsster kreeg in Salt Lake City liefst drie presentjes, voor het wereldrecord die ze vorig jaar op de ijsbaan in de Verenigde Staten heeft gereden.

De pas 18-jarige Daleman was vorig jaar namelijk de snelste vrouwelijke juniore ooit op de 1500 meter. Sinds kort krijgen schaatsers van de ISU een gouden ring voor hun prestaties. Daleman heeft ook het wereldrecord op het combiklassement van de 500 meter (junioren) én op de Mixed Gender Relay (senioren) op haar naam.

"Ik vind het heel erg leuk dat de ISU vanaf nu ringen uitdeelt aan mensen die een wereldrecord hebben gereden", is Daleman enthousiast. Zij zegt op de website van haar eigen ploeg Team Essent: "Het is toch een soort cadeautje voor iets wat je hebt gepresteerd en een beloning voor al het harde werk dat je erin hebt gestopt."

'Daar ben ik blij mee'

Daleman reed afgelopen weekend twee persoonlijke records op de 500 meter. Het was nog niet snel genoeg voor het wereldrecord bij de junioren (nu in handen van Femke Kok) en de jonge sprintster is dan ook nog niet helemaal tevreden. "Mijn openingen zijn nog niet snel genoeg, daar laat ik veel tijd liggen. De rondjes gingen daarentegen supergoed. Met 26,6 en 26,5 rijd ik een van de snelste rondjes van het veld. Daar ben ik blij mee."

Daleman kijkt ernaar uit om de komende weken nog veel vaker die 500 meter te rijden. Op die manier kan ze blijven oefenen. Op het ijs van Calgary - waar de World Cup-rijders komend weekend in actie komen - worden ook razendsnelle tijden gereden. "Hoe meer wedstrijden je rijdt, hoe beter je je eigen lichaam leert kennen. Vorig jaar moest ik heel erg uitzoeken wat ik fijn vond tijdens de wedstrijden. Nu heb ik meer controle, omdat ik weet wat ik wil en chill vind."

Drukke weken voor Daleman

De Leiderdorpse richt zich nu op de World Cup in Calgary. Vervolgens zal de blik langzaam vooruit gaan naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), eind december in Heerenveen. Daar worden de tickets voor de Olympische Winterspelen van februari 2026 verdeeld. Aan Daleman de taak om zich op haar favoriete afstanden te plaatsen.