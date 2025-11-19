De tweede World Cup ziet er komend weekend een beetje anders uit dan de eerste. Nadat de internationale schaatstop in Salt Lake City voor het eerst z'n kunstjes mocht laten zien, zijn er flink wat grote namen gedegradeerd. Dat heeft alles te maken met de zogeheten b-groep, waar Kjeld Nuis één van de 'slachtoffers' van is geworden.

In de a-groep komen alle toppers in vorm in actie. Maar om het programma aldaar niet te lang te maken met álle namen, wordt er een schifting gemaakt. Zo komen een aantal namen in de b-groep terecht. Dat programma is altijd vóór de a-groep en komt zelden tot nooit live op televisie. Het verschil wordt gemaakt door de prestaties, waardoor er na de eerste World Cup nu ook al een eerste schifting is. Het pijnlijke voor Nederland is: ondanks een handvol gouden medailles, zitten de slecht presterende topschaatsers met de gebakken peren.

Diskwalificatie Kjeld Nuis

Een aantal Nederlanders is door hun slechte prestaties gedegradeerd van de a-groep naar de b-groep. Zo kan het dus zijn dat de kijkers thuis in Salt Lake City nog topnamen als Marijke Groenewoud en Kjeld Nuis in actie zagen, maar die mogelijk in Calgary (Canada) niet op het scherm voorbij komen op bepaalde afstanden. Omdat Nuis bijvoorbeeld gediskwalificeerd werd op de 1000 meter en dus een DNF achter zijn naam kreeg, zal hij op die afstand in de b-groep moeten rijden in Canada. Bij een goed resultaat daar, promoveert hij ook direct weer naar de a-groep.

Teamgenoten Marijke Groenewoud en Elisa Dul

Marijke Groenewoud reed een slecht weekend en is ook een kind van de rekening. Haar negentiende plek op de 1500 meter betekende degradatie naar de b-groep. Dat geldt ook voor haar Albert Heijn/Zaanlander-teamgenote Elisa Dul. Zij reed de veertiende tijd op de 3000 meter en moet dus een treedje lager haar rondjes rijden op de lange afstand. Ook Marcel Bosker (5000 meter) behoort tot de namen die gedegradeerd zijn. Hij raakte tijdens de World Cup in Amerika geblesseerd aan zijn scheenbeen, maar is in Calgary naar verwachting weer fit.

Stefan Westenbroek

Stefan Westenbroek mocht het World Cup-seizoen in de a-groep beginnen, maar viel op de 500 meter zo hard dat hij onderaan eindigde na één van de twee omgangen op de korte sprint. Hij degradeerde al tijdens het weekend naar de b-groep en kon daar bij de tweede omloop ook nog geen potten breken met een achtste plaats. Hij begint in Calgary ook in de b-groep. Sebas Diniz lukte het wel om na de degradatie na zijn eerste 500 meter in de a-groep weer terug te keren in de hoogste divisie met een razendsnelle tweede rit in de b-groep.