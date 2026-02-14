Ze hoopte op deelname aan de Olympische Winterspelen, maar na een teleurstellend olympisch kwalificatietoernooi in december liep Angel Daleman het sportevenement in Milaan mis. Terwijl haar collega's jagen op medailles in Italië, zette Daleman een puike prestatie neer op het ijs in Thialf.

De nog altijd pas 18-jarige Daleman schaatste tijdens een trainingsritje in Thialf op de 1000 meter een persoonlijke toptijd in Heerenveen. Ze kwam tot 1.14,58. Daarmee was ze enkele tienden sneller dan ze ooit was op die baan. Ter vergelijking: zo'n tijd zou op de olympische 1000 meter goed zijn geweest voor een vijfde plaats, achter Jutta Leerdam. Femke Kok, Miho Takagi en Brittany Bowe.

Dreun op OKT

Daleman liep de Spelen anderhalve maand geleden echter mis. Het toptalent van Team Essent ging voor haar kansen op de 500, 1000 en 1500 meter, maar slaagde er op geen afstand in om een ticket te bemachtigen. Dat zorgde voor tranen bij de tiener, die zag dat ook haar vriend en Essent-collega Beau Snellink niet naar de Spelen mocht afreizen. Tijdens de trainingsrit van deze week was ze op de 1000 meter sneller dan tijdens het OKT, dus zal Daleman vertrouwen opdoen.

Dik Thialf-PR! ⚡️



Angel rijdt tijdens een trainingswedstrijd haar snelste 1000 meter ooit in Heerenveen 🔥



Met haar tijd van 1.14,58 is ze ruim sneller dan bij de Daikin NK Afstanden (1.14,85) ⏱️



Ook zit ze maar enkele tienden van haar PR, die ze reed in Calgary (1.14,22) 🇨🇦 pic.twitter.com/ldklgKAgzS — Team Essent (@teamessent_) February 13, 2026

Het was overigens geen persoonlijk record voor de piepjonge schaatsster. Dat is namelijk een tijd van 1.14.22. Zo lang deed ze over de kilometer in het Canadese Calgary. De tijden zijn niet volledig vergelijkbaar omdat de baan in Noord-Amerika op meer dan 1000 meter hoogte ligt. Daardoor is onder meer de luchtdruk gunstiger voor snellere tijden op de ijsbaan.

Succesvol als tiener

Daleman maakte al de nodige indruk tussen de volwassen vrouwen. Zo werd ze wereldkampioene op de teamsprint met Suzanne Schulting en Jutta Leerdam. Op het NK van dat jaar stuntte ze met een tweede plaats op de 500 meter. Dat was nog als juniore. De jaren imponeerde ze op onder meer de Olympische Jeugdwinterspelen door op alle langebaanonderdelen goud te winnen.