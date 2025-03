Topschaatsster Joy Beune krijgt waarschuwing richting Winterspelen: ‘Dat is ook direct haar valkuil’

Het WK schaatsen in Hamar kon voor Joy Beune niet beter verlopen. De Nederlandse topschaatster kwam uit op drie afstanden en pakte op alle drie goud. Een perfecte afsluiting van haar seizoen én een flinke boost richting het olympische jaar. Toch krijgt Beune, ondanks haar indrukwekkende prestaties, alvast een waarschuwing.

In de podcast van Sportnieuws.nl, waarin voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend bespreken, gaat het over de dominante prestatie van Beune en haar enorme drive.

100 procent score

“Beune pakt toch gewoon drie keer goud”, opent Van As. “Een 100 procent score, want dit waren de enige afstanden die ze schaatste. Dat is zo knap.” Hoog sluit zich daarbij aan: “Heel knap! Zeker omdat we ons bij haar nog wel eens afvroegen of ze de druk aankan en of ze kan pieken op het juiste moment. Pieken kan de één beter dan de ander, en zij kan dat heel goed. Ze heeft gewoon een fantastisch seizoen gedraaid.”

Maar Beune blijft bescheiden. Hoog merkt op: “Ze zei zelfs dat ze nu al zenuwachtig is voor het olympisch kwalificatietoernooi. Dat kan ik me zó goed voorstellen.”

De zenuwen van het OKT

Van As herkent dat gevoel maar al te goed: “Wij hebben wel eens op de tribune gezeten bij dat kwalificatietoernooi. De zenuwen die je daar voelt, die spanning is niet normaal. Voor schaatsers is het echt ‘do or die’. Als je daar niet presteert, ga je niet naar de Olympische Spelen. Dat is het ergste wat je kan overkomen.”

Kritische Beune

Beune zelf was na haar races nog kritisch. “Ze was niet eens tevreden met haar tijd op de 1500 meter”, vertelt Hoog. Van As herinnert zich: “Ze kwam hoofdschuddend over de finish.”

Haar enorme gedrevenheid valt het duo op. “Wat ik mooi vind, en dat zegt haar trainer ook: ze wordt nog steeds elke keer beter”, vertelt Van As. “Ze heeft een bizarre drive, wil bij elke training net dat stapje extra zetten.”

'Dat is ook haar valkuil'

Maar daar schuilt ook een risico. “Dat is ook direct haar valkuil,” waarschuwt Van As. “Ze wil soms te veel. Gelukkig heeft ze een goed team om zich heen dat haar af en toe afremt. ‘Pak nou even je rust, dan kan je pieken op het juiste moment.’ En dat heeft op dit WK perfect uitgepakt.”

