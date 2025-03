Dit verdient Femke Kok met wereldtitel en zilveren medaille op WK afstanden

Voor Femke Kok zit haar succesvolle WK afstanden in Hamar er al op. Ze werd wereldkampioene op de 500 meter en tot haar eigen verbazing pakte ze ook nog zilver op de 1000 meter. Daar houdt de schaatsster ook nog een aardig zakcentje aan over.

Kok was dit weekend ijzersterk. Ze paktevrijdag de wereldtitel op de 500 meter. En dat terwijl ze niet helemaal topfit aan de start verscheen. Ze viel een dag eerder namelijk hard tijdens een training. De Nederlandse maakte een flinke smak in de kussens.

Ook op zaterdag had ze nog last van de val. Haar nek was behoorlijk stijf en ze was naar eigen zeggen 'kotsmisselijk'. Maar ze liet zich niet uit het veld slaan. Tot haar eigen verbazing was ze op de 1000 meter zelfs sneller dan Jutta Leerdam en pakte ze het zilver. Het goud ging naar Miho Takagi.

Hoogste prijzenpot

Naast de medailles keert schaatsbond ISU op de WK ook het hoogste bedrag van alle toernooien uit aan de deelnemers. De totale prijzenpot bedraagt 208.000 dollar (een kleine 200.000 euro). Die wordt evenredig verdeeld over de mannen en vrouwen; zij krijgen allebei de helft van de pot.

Totaalbedrag

Alleen een podiumplaats levert prijzengeld op. De hoogste trede is goed voor 6000 dollar (ongeveer 5700 euro). Dat krijgt Kok dus voor haar wereldtitel op de 500 meter.

Voor het zilver op de 1000 meter krijgt ze nog eens 4000 dollar (ongeveer 3800 euro). In totaal gaat ze dus met een mooi bedrag van 9500 euro naar huis.

Slotdag

Op de slotdag van de WK afstanden komt Kok niet meer in actie. Op zondag worden de 1500 meters mannen en vrouwen, 10.000 meter mannen en massastart vrouwen nog verreden.

