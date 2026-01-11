De EK afstanden bood dit weekend ruimte aan een nieuwe lichting Nederlandse schaatsers om zich te laten zien. Eén van de namen die daarbij opviel, was die van Isabel Grevelt. Met twee bronzen medailles liet zij zich nadrukkelijk zien op het internationale podium, iets wat ook schaatsicoon Marianne Timmer niet ontging.

Timmer ging daar dieper op in in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud. Daarin sprak ze lovend over de ontwikkeling van Grevelt. "Dit zijn hele mooie toernooien om stappen te maken", aldus Timmer. "Je ziet dat ze aansluiting krijgt met de top en dat ze daar vertrouwen uit haalt."

Isabel Grevelt maakt indruk

Volgens de tweevoudig olympisch kampioene had de EK door het ontbreken van veel Olympiërs een ander karakter, maar bood dat juist kansen voor rijders net daaronder. "Onze absolute toppers stonden niet aan de start, maar dan krijgen anderen de ruimte om zich te laten zien en ervaring op te doen in het internationale veld", stelde ze en zo geschiedde.

Grevelt maakte volgens Timmer uitstekend gebruik van die mogelijkheid. "Dat je op zo’n EK mag meedoen en dan ook nog op het podium staat, is natuurlijk fantastisch", aldus voormalig topschaatsster. "Dat biedt perspectief richting de komende jaren."

'Ze groeit duidelijk in haar vertrouwen'

Timmer volgt Grevelt al langere tijd en ziet een duidelijke ontwikkeling. Als voormalig chef de mission bij de Jeugd Olympische Spelen maakte zij haar al op jonge leeftijd mee, toen Grevelt pas vijftien of zestien jaar was. "Je ziet dat ze zich blijft ontwikkelen", aldus Timmer, die benadrukt dat dit soort toernooien ideaal zijn om vertrouwen op te doen en steeds dichter tegen de internationale top aan te groeien.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Ook de manier waarop Grevelt omging met tegenslag stemt Timmer positief. Het weekend begon moeizaam door een val in de teamsprint, maar daarna herpakte ze zich knap. "Dat hoort erbij", zegt Timmer. "Je ziet veerkracht, een goede uitstraling en een prachtige techniek. Ze groeit duidelijk in haar vertrouwen."

Serieuze kandidaat voor volgende Winterspelen

Die ontwikkeling maakt dat Timmer met vertrouwen naar de toekomst kijkt. Grevelt staat nog aan het begin van haar carrière, maar laat volgens haar al zien dat ze mee kan op dit niveau. "Als ik naar haar kijk, dan kunnen we daar over vier jaar gewoon serieus rekening mee houden", sluit de voormalig topschaatsster vol vertrouwen af.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.