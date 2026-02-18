Miho Takagi is nog altijd op jacht naar haar eerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Vrijdag is haar vierde en laatste kans, nadat ze tot drie keer toe gestuit werd door iemand uit Nederland. Ook bij haar laatste afstand komt de concurrentie van 'ons'.

Het begon allemaal voor Takagi op de 1000 meter, waar ze in een rechtstreeks duel schaatste met Jutta Leerdam. In het onderlinge gevecht werd de 31-jarige Japanse verslagen door de koningin van de dubbele sprint. Ook Femke Kok was sneller dan Takagi.

Een kleine week later waren de rollen omgedraaid op het podium met de nummers 1 en 2. Dit keer was Kok olympisch kampioene voor Leerdam. Verrassend genoeg ging het brons naar Takagi, wiens specialiteit meer ligt richting de 1500 meter. Op die afstand komt ze vrijdag nog in actie tegen Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong.

Brons op ploegenachtervolging

Die laatste twee trof Takagi dinsdag op de ploegenachtervolging in de halve finales. De Nederlandsen moesten samen met Joy Beune diep gaan om de Japanners uit de eindstrijd te houden. Pas in de laatste meters schoten ze Takagi en co voorbij. Uiteindelijk zette Japan in de troostfinale de Verenigde Staten vakkundig aan de kant. "Ik ben oprecht heel blij", sprak Takagi op het middenterrein.

"Tot het allerlaatste moment hebben we gestreden en onszelf uitgedaagd, en ik denk dat deze medaille daar het resultaat van is", ging ze verder. "Natuurlijk is er nog steeds wat frustratie dat we Nederland in de halve finale net niet hebben kunnen verslaan. Maar desondanks, na twee races op één dag te hebben geschaatst en in beide races voluit te hebben gestreden, is dit brons iets waar we trots op kunnen zijn."