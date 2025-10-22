Het schaatsseizoen is nog niet eens echt van start gegaan, maar toch is er al een exceptionele prestatie geleverd in Thialf. Toptalent Angel Daleman zag het zelf met eigen ogen gebeuren en kon er rijkelijk van genieten. "Nu moet ik haar na gaan doen."

De achttienjarige Daleman stond twee weken terug nietsvermoedend aan de start van een doodnormale trainingswedstrijd 1500 meter in schaatstempel Thialf. Tot ieders verbazing verbrak topschaatsster Femke Kok het baanrecord van Antoinette Rijpma-de Jong in een tijd van 1.52,69.

'Mijn mond viel open'

In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt Daleman dat ze niet wist wat ze zag. "Als iemand zo’n rit rijdt, kijk ik daar naar met sprankelende ogen. Na de finish viel mijn mond echt open." De schaatsster van Team Essent benadrukt hoe uniek deze prestatie van Kok is. "Het is gewoon heel bijzonder dat iemand tijdens zo'n wedstrijd zo’n tijd rijdt. Ik denk niet dat je veel van dat soort ritten rijdt in je leven. Zij heeft er een gehad en dat is supervet."

Toch was Daleman niet verbaasd dat haar concurrent dit in haar benen had. "Dat meisje is hartstikke getalenteerd." Het baanrecord van Kok inspireert haar dan ook vooral, zo vertelt Daleman. "Nu moet ik haar na gaan doen. Dat geeft een extra motivatie om te blijven verbeteren."

'Het begint weer te kriebelen'

Naast de langebaan, waar ze vorig seizoen wereldkampioen werd op de teamsprint, was Daleman tot vorig seizoen ook actief op de shorttrackbaan. De eerste World Cup-wedstrijden zijn daar al gereden en Daleman volgde de prestaties van haar oud-teamgenoten op de voet. Hierdoor begon ze wel haar andere liefde te missen. "Ik moet zeggen dat er aan het begin van het seizoen minder was. Maar nu ik ze weer heb gezien, begint het weer te kriebelen."

'Eén wedstrijdje kan geen kwaad'

Toch ligt de focus volledig op het aankomende NK afstanden en het OKT (olympisch kwalificatie toernooi). "Langebaan, dat is nu wat het is'', verklaart Daleman. Toch laat ze het shorttracken niet helemaal los. "Na het NK afstanden ga ik zeker weer de shorttrack- ijzers uit de kast halen."

Of Daleman zich wel of niet plaatst voor de Spelen, het talent wilt zich sowieso laten zien op het NK shorttrack. "Eén wedstrijdje meedoen kan geen kwaad. Ik merk dat als ik meedoe, ik wel aan kan haken en dat is leuk om te zien. Maar het shorttrack is geen plan B."

NK afstanden

Het schaatsseizoen wordt volgend weekend afgetrapt met de NK afstanden. Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november wordt er in Thialf gestreden om de nationale titels en tickets voor de World Cups. Daleman veroverde vorig jaar de zilveren medaille op de 500 meter tijdens dit toernooi.