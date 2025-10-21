Er zijn enorm veel Nederlandse schaatsers die reikhalzend uitkijken naar de Olympische Winterspelen. 'We' grossieren normaal gesproken in goud, zilver en brons, maar het is vaak een verrassing welke landgenoten er uiteindelijk schitteren op het toernooi. Schaatslegende Marianne Timmer houdt hoop op succes van een verrassende Nederlandse naam.

Dat is namelijk Kai Verbij. De sprinter is inmiddels 31 jaar oud en is een grote naam in de schaatswereld. Hij won op de WK afstanden viermaal goud, waarvan twee keer op de 1000 meter en werd in 2017 wereldkampioen sprint. Maar nadat hij begin 2024 vertrok bij - toen nog - Jumbo-Visma, werd het stil rondom de topsprinter.

Zelfs gedacht aan stoppen

Hij trok zich terug uit de schaatswereld en dacht zelfs aan een definitief einde van zijn loopbaan. Verder dan denken kwam het gelukkig niet, want begin 2025 trad hij weer in de spotlights. Nu rijdt hij weer wedstrijden en hoopt hij over enkele maanden te schitteren op de Spelen in Milaan. Dat hij veel meters maakt, valt ook drievoudig wereldkampioene Marianne Timmer op. In gesprek met Sportnieuws.nl vindt ze de ontwikkeling van Verbij het benoemen waard.

"Ik zag dat Verbij weer een wedstrijdje heeft gereden. 1.10 op de 1000 meter. Dat is een jongen die supergoed kan schaatsen", vindt Timmer. "Hij heeft het ook bewezen, maar moet van een diep dal komen. Hij is bezig aan zijn terugweg."

Belangrijke schaatsmaanden

De komende periode wordt duidelijk tot hoe ver Verbij kan komen. Over anderhalve week vinden de NK afstanden plaats. Een belangrijke test. Niet alleen voor de nationale titels, maar ook omdat er tickets voor de World Cups te verdienen vallen. Tussen de kerstdagen en de jaarwisseling moeten de schaatsers ook op hun best zijn, want dan vindt het kwalificatietoernooi voor de Spelen plaats. Mogelijk dus met Verbij als verrassende naam. "We gaan het zien op het NK. Ik ben erg benieuwd hoe hij het gaat doen."

In mei kwam Verbij in het nieuws omdat hij zich aansloot bij Jutta Leerdam. Zij versterkte haar team met Verbij en Ted Dalrymple en kent Verbij nog van haar periode bij Jumbo-Visma. Ook keek Timmer al nauwlettend naar de mogelijke comeback van Verbij. "Ik gun hem dat alles dit seizoen op z'n plek valt. Dat de tijger in hem wakker wordt. En hij schaatst als nooit tevoren."