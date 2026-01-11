Deense schaatsster Sofia Thorup heeft verrassend gewonnen op de mass start tijdens de EK afstanden. Ze troefde favoriet Francesca Lollobrigida af. Nederlandse schaatssters Sanne in 't Hof en Kim Talsma kwamen er niet aan te pas in de strijd om de medailles.

Sanne in 't Hof en Kim Talsma rijden na de ploegenachtervolging ook nog de mass start. Ze wonnen samen met Eline Vijn het eerste Nederlandse goud op het EK. De Italiaanse Lollobrigida was een grote concurrent. Toch was het de Deense shorttrackkampioene Sofia Thorup die er met de overwinning vandoor ging.

Talsma wachtte te lang en kon niet meer mee doen om de medailles in de einsprint. Ze werd uiteindelijk vijfde. "Je komt gewoon niet weg", zegt In 't Hof na afloop bij NOS. "Ik heb gewoon niet de snelheid om gelijk een gat te slaan. Het deelnemersveld is ook kleiner en er staat veel niveauverschil aan de start. We hebben wel gewoon gedaan wat we hadden afgesproken, maar aan het eind staan we gewoon verkeerd. Dan mis je het gewoon net. Dat is jammer."

Thorup is overigens geen bedreiging voor Nederland op de Olympische Spelen. Zij mag daar niet deelnemen omdat ze geen Deens paspoort heeft. Ze is geboren in Rusland en daarom uitgesloten van deelname.

