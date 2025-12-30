De grote man van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) is Joep Wennemars. De zoon van oud-profschaatser Erben Wennemars pakte tickets voor de Olympische Winterspelen op de 500, 1000 én 1500 meter. Die laatste afstand won hij dinsdag, de slotdag van het OKT.

"Dit was verdomd goed", zo reageerde Wennemars bij de NOS. "Ik heb vier jaar lang een bepaalde frustratie opgebouwd. Het moest eruit. Ik ben zo blij met deze rit. Ik ben blij voor Tijmen Snel dat hij zich heeft herpakt. Ik rijd een droomtijd."

Na zijn rit knuffelde Wennemars met zijn vriendin, topschaatsster Suzanne Schulting. Ze stond naast de boarding van de ijsbaan klaar om hem na zijn fabuleuze rit op te vangen.

Kjeld Nuis

De dag voor de schaatsmijl zei Kjeld Nuis, de regerend olympisch kampioen 1500 meter, nog vol bravoure dat de jonkies hem er nog niet af konden rijden. En die status wilde hij zo houden. Dat lukte dus niet, want Nuis werd vierde en Wennemars won de 1500 meter.

"Ik heb Kjeld Nuis verslagen op het belangrijkste moment. Eindelijk. Ik ben best vaak in moeilijke situaties gedrukt, of het zat tegen. Nu had ik een goede loting", zei Wennemars. In de slotrit reed hij met teamgenoot Tijmen Snel (tweede).

Schaatsfeestje

"We hebben er een schaatsfeestje van gemaakt met zijn tweeën", aldus Wennemars.

"Nu moest het, vandaag moest het. Fantastisch, op drie afstanden naar de Spelen. WK sprint is ook binnen. Ik ben echt heel trots op mezelf. Nu mag ik los, jongens. Ik zei dat ik hier was. En ik ben er. Ik was op afspraak. Ik hoop hoge ogen te gooien bij de Spelen. Iedereen staat op nul daar. Ik ben er in elk geval bij. Ik ben van een last af, ja."

