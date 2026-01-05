Suzanne Schulting heeft het de KNSB, bondscoach Niels Kerstholt en de selectiecommissie zo moeilijk gemaakt op de NK shorttrack, dat de beslissing om de Nederlandse topschaatsster wel of niet mee te nemen naar de Olympische Winterspelen in Milaan wordt uitgesteld.

Een woordvoerder van schaatsbond KNSB bevestigde na afloop van de NK shorttrack dat er maandag duidelijkheid zou komen over welke rijders er naar de Olympische Spelen zullen gaan. Nederland mag bij het shorttrack met vijf mannen en vijf vrouwen meedoen. Maar bij het langverwachte persbericht maandagmiddag werden Schulting en de shorttrackfans getrakteerd op een kleine teleurstelling. De selectiecommissie kwam tot vier van de vijf namen, maar heeft meer tijd nodig voor de laatste vrouw en man.

Tot uiterlijk 20 januari onzekerheid

Op aanbeveling van de bondscoach zijn nu de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap officieel zeker van deelname aan de Winterspelen in Milaan. De vijfde plek zal naar verwachting gaan tussen Schulting en Diede van Oorschot, maar over die beslissing moet de selectiecommissie langer nadenken, meldt de KNSB. 'De SCST heeft uiterlijk tot 20 januari 17.00 uur de tijd om de laatste twee namen van TeamNL Shorttrack voor de Spelen voor te dragen aan NOC*NSF.'

Mannen

Bij de mannen zijn Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons verzekerd van hun olympische startbewijs. 'Omdat Daan Kos nog revalideert van een rugblessure, kan de selectiecommissie hem nu nog niet definitief selecteren voor Milaan', meldt de KNSB.

Wel of geen Schulting?

Grote vraag blijft dus of Schulting volgende maand als shorttrackster in actie komt op de Spelen. De drievoudig olympisch kampioene maakte dit weekend na bijna twee jaar haar rentree als shorttrackster. De Friezin brak bij het WK van 2024 in Ahoy haar enkel en richtte zich vanaf dat moment op het langebaanschaatsen. In die discipline plaatste ze zich eind december op de 1000 meter voor de Olympische Spelen.

Uitstekend NK

De 28-jarige Schulting liet op het NK zien dat ze ook zonder ritme nog steeds goed kan shorttracken. Ze won de 1500 meter en werd derde op de 1000 meter. Vervolgens was het woord aan de selectiecommissie, maar technisch directeur Remy de Wit, Wilf O'Reilly en Viktor van den Hoff gaven nog geen uitsluitsel. De selectiecommissie heeft aanbevelingen gekregen van bondscoach Niels Kerstholt.

Shorttrackgrootheid

Schulting kroonde zich in 2018 als eerste Nederlandse tot olympisch kampioene in het shorttrack door de 1000 meter te winnen. Die titel verdedigde ze vier jaar later met succes en ook won ze toen met het team de relay. Schulting won ook nog een zilveren en twee bronzen medailles op de Spelen. Verder pakte ze in haar loopbaan maar liefst elf wereldtitels en was zeventien keer goed voor EK-goud.