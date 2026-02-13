Het is weer onrustig rond de al zo veelbesproken olympische ploegenachtervolging bij de mannen. Stijn van de Bunt bleek namelijk tóch nog niet zeker te zijn van deelname aan het teamonderdeel. En dat moest de schaatser horen uit de media. "Dat is wel slordig", roept schaatsicoon Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Donderdag, een dag voor Van de Bunt in Milaan in actie komt op de 10 kilometer bracht Van de Bunt zijn onvrede naar buiten. "Dat is schijnbaar nog helemaal niet duidelijk", zei de 21-jarige verrassing van het afgelopen OKT. "Het is nu de vraag of Jorrit of ik het beste herstel van de tien kilometer. Dat is op zich niet erg, maar het had wel van tevoren gecommuniceerd mogen worden."

Timmer krijgt in de podcast de volgende stelling voorgelegd: 'Bondscoach Rintje Ritsma zorgt voor onnodige onrust'. "Het is natuurlijk wel gek, dat als je hier met elkaar bent dat je daar dan niet openlijk over communiceert", vindt de drievoudig olympisch kampioene. "Dat is wel slordig. Ik begrijp niet dat ze de koppen niet gezamenlijk bij elkaar steken."

'Het is heel slordig'

Volgens presentator Aron Kleeven is het ook nog eens "heel onprofessioneel". Timmer beaamt dat: "Het is heel slordig." Ze hoort wel nog graag de kant van het verhaal van Ritsma, die nog niet gehoord is. "De sporter zit natuurlijk wel in een emotionele achtbaan: ik wil presteren, ik moet die 10 kilometer rijden. Maar ja de communicatie kan iets beter", is ze stellig.

"Ik ben wel benieuwd hoe Rintje hier naar kijkt. Die was niet op de baan. Maar hoe ga je kijken wie het beste herstelt?", wil Timmer weten. "Dat kan je niet zo toetsen, dat zou je wel met elkaar moeten overleggen." Van de Bunt en Jorrit Bergsma strijden om het laatste plekje en rijden vrijdag allebei de 10.000 meter.

Weer een 'relletje' rond ploegenachtervolging

Kleeven was onlangs bij een training en merkte dat Van de Bunt alleen van de groep reed, terwijl Marcel Bosker, Chris Huizinga en Bergsma in een treintje zaten. "Het kan ook zijn dat Stijn een ander schema had", denkt Timmer hardop, met het oog op de 10 kilometer die Van de Bunt nog rijdt. "Ik weet niet hoe dat gecommuniceerd is, dat is ook iets tussen de trainers en de bondscoach", zegt ze.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat de ploegenachtervolging negatief het nieuws haalt. "Ik ben wel benieuwd als wij Rintje te spreken krijgen, wat hij erover zegt."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.