Het zal niemand ontgaan zijn: Jorrit Bergsma won zaterdag op de 10.000 meter een prachtige olympische bronzen medaille. Dat werd groots gevierd en de inmiddels iconische 'matjes' vonden gretig aftrek. Een dag later bleek ook Jordan Stolz volop waardering te hebben voor de 40-jarige Fries.

Bergsma heeft een matje als kapsel en daar werd gretig op ingesprongen. Honderden fans op de tribunes hadden een nagemaakt matje opgedaan en ook andere schaatsprominenten deden vrolijk mee. Marianne Timmer had er een op tijdens de opnamen van haar podcast voor Sportnieuws.nl. NOS-analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert droegen er een, net als presentator Henry Schut.

Zelfs schaatscoach Jillert Anema deed vrolijk mee en stond met de pruik de journalisten te woord. Joey Cheek, wereldkampioen op de 500 meter in 2006, is commentator bij het Amerikaanse NBC en zelfs hij had het matje op. Nu blijkt dat hij niet de enige Amerikaan met snelle benen is die in was voor een lolletje.

Fenomeen Jordan Stolz

Jordan Stolz kwam op zaterdag vlak voor zijn 500 meter-wedstrijd met de befaamde pruik de ijshal binnen op de Winterspelen. Dat werd feilloos in beeld gebracht door de camera's rondom het stadion. Niet veel later won de Amerikaan na het goud op de 1000 meter ook zijn tweede afstand op de Spelen.

Stolz onderdeel van team Anema

Helemaal toevallig is de verrassing niet, want Jordan Stolz is net als Anema en Bergsma onderdeel van Team AH Zaanlander. Hij volgt daarin vooral zijn eigen schema en route. Anema is niet zijn voornaamste trainer, dat is de Amerikaan Bob Corby. Desalniettemin kent de topschaatser de Nederlandse collega's natuurlijk wel goed.

De beelden van Stolz met het matje werden gretig gedeeld door de 'Matties' van Bergsma, de groep vrienden die het item bedacht. Zijn lieten weten het 'fantastisch' te vinden. Ook de Friese schaatser zelf is enthousiast: "Golden mattie Stolz", schrijft hij.

Perfecte start Winterspelen voor Stolz

Stolz kende een perfect begin van zijn Winterspelen. Op de 1000 meter was hij ondanks een sterk optreden van Jenning de Boo oppermachtig en greep hij het goud. Op de 500 meter is hij ook de te kloppen man, net als op de 1500 meter. Daarnaast rijdt hij de mass start en is hij ook daar een kanshebber voor goud.