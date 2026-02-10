Topschaatsster Jutta Leerdam heeft de ultieme beloning binnen: olympisch goud. De Westlandse reed maandag in Milaan een imposante 1000 meter en hield landgenote Femke Kok achter zich.

Leerdam heeft haar plak overigens laten vallen. Nadat ze het kleinood ontving, makte ze een spongetje, waarna het koord brak en de medaille op de grond kukelde. Ze mag haar gouden olympische medaille inleveren voor reparatie. De organisatie van de Olympische Spelen in Milaan heeft dinsdag laten weten dat sporters hun medailles kunnen inleveren als deze mankementen vertonen.

Bonus

Het goud levert Leerdam ook een bonus op van 30.000 euro, die wordt uitgekeerd door de Nederlandse olympische bond. Het is voor het laatst dat die bonus in het verschiet ligt, want de bond wil het geld liever op andere manieren aanwenden om de Nederlandse sport vooruit te helpen.

Nog een cadeau

Haar trainer Kosta Poltavets heeft daarnaast een ander cadeau geritseld voor zijn pupil. In gesprek met De Telegraaf zegt Poltavets dat hij goede banden heeft met brillenfabrikant Oakley. De krant merkte op dat Poltavest 'een geheimzinnig telefoontje' kreeg. Dat belletje bleek gepleegd te zijn door iemand die is verbonden aan Oakley.

"Die man was hier namens Oakley, het peperdure brillenmerk", zo zegt de succestrainer over de persoon met wie hij belde. "Hij gaf mij een gouden bril, speciaal voor Jutta. Echt een collectors-item, voor speciale prestaties. Hoe duur? Hij is van goud, dus zeg het maar."

De pers

Poltavets wilde ook wel ingaan op het mediarelletje rondom Leerdam in de begindagen van de Olympische Spelen te Italië. De sprintster wilde niet met de pers praten, om zo in haar eigen bubbel te kunnen blijven. Bovendien heeft ze genoeg bereik op social media om naar buiten te brengen wat ze maar wil.