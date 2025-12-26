Stijn van de Bunt zorgde op het OKT voor een grote verrassing met de snelste tijd op de 5000 meter. Hij plaatste zich zo voor de Olympische Spelen van Milaan en dat terwijl hij nog nooit een internationale wedstrijd heeft gereden bij de senioren. Bovendien liep hij dit seizoen ernstig letsel op na een ongeluk op trainingskamp. "Dit slaat wel alles."

De 21-jarige heeft de afgelopen tijd hard gewerkt met zijn ploeg IKO X2O. Ondanks zijn goede voorbereiding zag hij de zege op de 5000 meter, met een geweldige tijd van 6:09.30, niet aankomen. "Je hoopt natuurlijk wel ergens op een mooie prestatie en ik wist dat de vorm goed was, maar dit slaat wel alles", zegt hij bij NOS.

"We hebben een heel sterk deelnemersveld en het zit heel dicht op elkaar. Dus het kan ook net de andere kant op vallen. Nu zit ik gelukkig aan de goede kant", vervolgt hij. Het afgelopen jaar heeft hij echter ook veel pech gehad. Door een aanrijding op trainingskamp belandde hij in het ziekenhuis.

Ongeluk

"Tijdens het trainingskamp in Andorra stond er een auto op de weg te keren. Ik kon die niet zien, omdat hij in de bocht stond", vertelt Van de Bunt. "Toen ik hem zag was ik al te laat. Toen heb ik inderdaad fracturen in de ribben en rug opgelopen. Drie dagen in het ziekenhuis gelegen en niet kunnen trainen. Vooral met de ribben met ademhalen is heel erg vervelend."

Hij heeft hard gewerkt om erbovenop te komen. "Ik heb het uiteindelijk wel gefixt", aldus de schaatser. Hij plaatste zich vrijdag voor de Spelen van Milaan. "Daar kan ik ook een goede 5000 meter rijden, denk ik. Dat heb ik nu ook bewezen. De vorm gaat de laatste tijd hartstikke lekker en we draaien met de ploeg gewoon aan de goede knoppen. Ik denk dat we daar richting Milaan wel een schepje bovenop kunnen doen. Want er zijn echt wel verbeterpunten. Dus dat is mooi."

Eerste internationale wedstrijd

Hij heeft nog nooit een officiele internationale wedstrijd gereden bij de senioren. De Spelen worden dus zijn eerste. "Dat is wel bijzonder hè. Ik maak me graag klaar daarvoor." Wellicht kan hij ook zondag nog stunten op de 10.000 meter. "Daar heb ik meer op getraind."

