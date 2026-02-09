"Zij is op waarde geklopt. Zij heeft echt een hele goede rit gereden. Meer dan dit zat er niet in", luidt de conclusie van schaatslegende Marianne Timmer over het olympisch zilver van Femke Kok op de 1000 meter in Milaan. Ze moest haar meerdere erkennen in een ontketende landgenote Jutta Leerdam.

"Ze heeft het heel goed gedaan", gaat Timmer tegenover Sportnieuws.nl verder. De drievoudig olympisch schaatskampioene was in Milaan getuige van een waanzinnige ontknoping op de 1000 meter. Eerst reed Femke Kok met 1:12.59 een olympisch record, maar niet veel later knalde Leerdam naar een nieuwe en historische toptijd (1:12.31). Zij kaapte zo het olympisch goud voor de neus van Kok weg.

"Een volwaardige zilveren medaille", vindt Timmer, die zelf in 1998 (Nagano) en 2006 (in Turijn) olympisch kampioene op de 1000 meter werd. Lang hoeft Kok volgens Timmer ook niet te treuren. "Zij gaat goud pakken op de 500 meter. Zij is echt in vorm. Femke Kok heeft een uitstekende duizend meter neergezet. Ze hoeft niet te balen. Dit was het hoogst haalbare. Kijk hoe dicht ze erachter zit. Ze heeft heel goed gereden."

Kok rijdt aankomende zondag de 500 meter, de afstand waarop ze dit seizoen de absolute alleenheerser is. Vervolgens komt ze op vrijdag 20 februari ook nog in actie op de 1500 meter.

Tot slot was Timmer natuurlijk lovend over Leerdam, die met goud haar olympische droom waarmaakte. Vier jaar geleden in Peking pakte ze nog het zilver op de 1000 meter. Nu in Milaan was alles anders en mocht ze de hoogste trede van het podium beklimmen. "De hele wereld kijkt naar haar en dan is dit gewoon het allermooiste. Ze heeft haar gedroomde goud binnen. Een absolute held", sluit Timmer met mooie woorden over olympische kampioene Leerdam af.

