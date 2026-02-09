Jutta Leerdam en Femke Kok zorgden voor de eerste medailles voor TeamNL op de Olympische Winterspelen. En hoe. De twee maakten er een zinderende strijd van op de 1000 meter. Kok scherpte het olympisch record aan, maar Leerdam dook daar nog onder en pakte zo haar zo gedroomde titel. Na afloop volgde een innige omhelzing.

De druk was enorm op Leerdam. Ze had haar eigen plan uitgestippeld op weg naar de Olympische Spelen in Milaan. Ze koos er in 2024 voor om solo te gaan en weg te gaan bij de commerciële ploegen. Dat pakte uiteindelijk goed uit, want op het moment suprême schaatste ze naar de gouden medaille.

Aandoenlijk onderonsje tussen Leerdam en Kok na 1000 meter

Ze moest er hard voor werken, want landgenote Kok zette twee ritten voor Leerdam een waanzinnige tijd neer. Kok duwde haar eerste schaats na 1.12,59 over de lijn. Dat was al een verbetering van de beste tijd ooit op de Olympische Winterspelen. Toch lukte het Leerdam om nog sneller te finishen, waardoor ze op 27-jarige leeftijd eindelijk olympisch kampioene werd. Dat maakte heel wat los bij haar verloofde Jake Paul en haar ouders.

Op het middenterrein van de schaatshal in Milaan liepen de gouden Leerdam en de zilveren Kok elkaar tegen het lijf. Een warme omhelzing volgde, wat gretig werd opgepikt door de camera's. Kok onthulde vervolgens bij Eurosport wat er werd gezegd tussen de twee. "We zeiden dat het heel cool was dat we allebei één en twee waren natuurlijk", verklapte Kok. "En het publiek was ook echt geweldig", voegde de winnares van het zilver eraan toe.

Bron: HBO Max/Eurosport

'We pushen elkaar naar een bijzonder niveau'

Leerdam deed ook haar zegje over de prachtige ontmoeting. "Ik heb ook superveel respect voor haar, ze heeft olympisch zilver", reageerde de olympisch kampioene in de mixed zone. "We hebben heel veel aan elkaar op het ijs, we pushen elkaar naar een bijzonder niveau. Dat zie je nu ook weer. Dus het was respectvol om elkaar te feliciteren."

Hevige emoties bij Leerdam

Na de 1000 meter vloeiden de tranen rijkelijk bij olympisch kampioene Leerdam. "Ik heb zo'n goed team. Zo zie je maar, als je je hart volgt, sta je hier met olympisch goud", zei een emotionele Leerdam bij de NOS over haar keuze een eigen team te beginnen.

Ze verklaarde haar emoties aan de ontlading die ze voelde. "De druk die ik heb gevoeld was immens. Je moet ergens anders van gemaakt zijn om dit te kunnen doorstaan en dan nog beter dan ooit te rijden", zei Leerdam daarover. "Ik heb bewezen hoe mentaal sterk ik ben ondanks alles wat er over mij online staat en verzonnen wordt."