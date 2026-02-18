De olympische 1000 meter van Joep Wennemars heeft enorm veel losgemaakt. De Nederlandse schaatser leek op weg naar een medaille, maar werd in de slotfase gehinderd door zijn tegenstander en greep naast het podium. In heel Nederland liepen de emoties hoog op.

Wanneer voormalig tophockeyster Naomi van As het moment met Wennemars in de Sportnieuws.nl-podcast aansnijdt, is de emotie nog voelbaar. Ex-ploeggenote Ellen Hoog reageert direct: “Oh… man, man, man. Vreselijk.”

Van As verzucht: “Dan zit je te kijken, en hij reed zo’n goede rit. Hij was een van de favorieten. Maar onderweg naar misschien wel een bronzen medaille werd hij net voor de een-na-laatste bocht zo ontiegelijk gehinderd door zijn tegenstander.”

"Het allerzuurste is natuurlijk: als je zelf een slechte race rijdt en je haalt je snelheid niet, dan is het jouw fout", aldus Van As. "Maar nu wordt het door iemand anders bepaald of jij een medaille haalt of niet. Dat is gewoon zo zuur.”

Vergelijking met 2010

Voor Van As moet zo’n situatie als die van Wennemars bekend voorkomen. Dat weet Hoog ook: “Jij hebt dit natuurlijk met Sven ook van dichtbij meegemaakt.” Van As reageert meteen: “Dat blijft je natuurlijk ook elk jaar achtervolgen.”

Van As doelt op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver, waar haar vriend Sven Kramer op weg was naar goud op de 10.000 meter. Door een verkeerde aanwijzing van zijn coach Gerard Kemkers wisselde hij echter fout, waardoor hij werd gediskwalificeerd. Weg gouden droom.

“Hoe was hett voor Sven? Dat is wel een beetje vergelijkbaar toch?”, vraagt Hoog over het moment in Milaan. Van As antwoordt: “Die baalde. Joep zit natuurlijk bij hem in de ploeg, dus die baalde ontiegelijk. Die was echt niet blij.” Kramer is de commercieel directeur van Team Essent, het team waar Wennemars voor schaatst.

Hoog vraagt door of de herinnering aan dat moment uit 2010 weer pijn naar boven bracht. “Daar heb ik hem eigenlijk helemaal niet over gehoord”, zegt Van As. Dan gaat ze zelf zestien jaar terug in de tijd. “Ik weet nog heel goed dat Humberto Tan voor die tien kilometer in Vancouver naar mij toe kwam met een camera en zei: ‘Sven gaat goud pakken!’ Hallo, hij moet nog schaatsen. Ga dat niet nu al zeggen. Ik ben daar helemaal niet van. En dan gaat het ook nog mis… Ongelofelijk.”

Hetzelfde principe

Van As ziet ook verschillen tussen de drama's van Kramer en Wennemars. “Ik weet niet of je het helemaal met elkaar kan vergelijken. Voor mijn gevoel was dat nog erger, omdat hij echt afstevende op goud. Ik weet niet of Wennemars hier goud had gepakt, maar wel een medaille. En het was natuurlijk veel dichterbij voor mij.”

Toch blijft de kern volgens haar vergelijkbaar: “Het is natuurlijk gewoon hetzelfde principe: iemand anders maakt een fout waardoor jij de mist ingaat. Dat is gewoon zo zuur.”

Voor Wennemars volgt donderdag een nieuwe kans. Op 19 februari staat hij aan de start van de 1500 meter, samen met Kjeld Nuis en Tijmen Snel.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat in het teken van de Olympische Winterspelen, met volop aandacht voor Nederlandse uitblinkers als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: