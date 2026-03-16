Ook in dit olympisch seizoen nemen er een hoop grote schaatsers afscheid van de sport. Maandag voegt een nieuwe topper zich in dat rijtje: olympisch kampioene Ayano Sato (29).

Bij de WK allround in Thialf was er al een emotioneel afscheid van schaatsiconen Miho Takagi en Martina Sablikova, die beiden karrevrachten medailes op de grootste toernooien veroverden. In Nederland gaven onder meer Melissa Wijfje en Diona Voskamp aan de schaatsen op te bergen. Sato volgt hun voorbeeld.

Olympisch goud voor Sato

De in Kushiro geboren allroundster behaalde haar grootste successen als lid van het Japanse team op de team pursuit. Haar rekening qua medailles werd al geopend in 2013, toen ze bij de WK junioren goud won met het Japanse meisjesteam. Later volgden nog olympisch goud in 2018, tweemaal goud bij de WK afstanden (2019 en 2020) plus olympisch zilver (2022) en olympisch brons (2026).

Op Instagram schrijft Sato: "Ik heb besloten om na dit seizoen met pensioen te gaan. Na 26 jaar. Het voelt tegelijkertijd lang en kort nu het moment eindelijk is aangebroken. In deze lange periode heb ik zoveel fantastische mensen ontmoet en mijn schaatscarrière is gezegend met een geweldige omgeving en steunende mensen. Drie Olympische Spelen en drie medailles."

Sterke band

Sato wil benadrukken dat ze ook buiten de team pursuit om een korte uitslag kon bereiken.

"Ik behaalde ook een derde plaats in het algemeen klassement van de World Cup in een individuele discipline. Voor mij is dat genoeg. Ik ben mijn teamgenoten in de achtervolging enorm dankbaar, die samen met mij streden om medailles te winnen. Ik heb ongeveer 14 jaar lang elk jaar in de achtervolging geschaatst. Daardoor heb ik een sterke band met deze discipline."

Team Gold

Sato maakte deel uit van Team Gold, met als hoofdcoach Johan de Wit. Na dit olympisch seizoen komt er een einde aan dat team en De Wit verwacht weer in Europa aan de slag te gaan.

Sato schrijft: "Ik hoop iedereen op verschillende manieren, beetje bij beetje, mijn dankbaarheid te kunnen uiten. Ik ben mezelf trouw gebleven en heb tot het allerlaatste moment geglimlacht, dus geef ik mezelf een perfecte score! Ik ga volop genieten van mijn volgende leven!"