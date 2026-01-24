Wat te doen na een glansrijke sportcarrière? Bij olympisch kampioene Lotte van Beek (34) bleek haar nieuwe leven ook een sportieve kant te hebben: de Zwolse is nu skileraar in Oostenrijk. En ook daar wordt ze regelmatig herkend.

Van Beek heeft drie olympische plakken behaald: goud op de ploegenachtervolging in 2014, zilver op dat onderdeel in 2018 en brons op de 1500 meter in 2014. Ook werd ze tweede op de 1500 meter bij de WK afstanden 2013 en werd ze in 2018 Europees kampioene op die afstand.

Tirol

In gesprek met het AD vertelt Van Beek hoe ze terugkijkt op haar schaatsloopbaan en hoe die periode nog doorklinkt in haar huidige leven. Vanuit Sankt Anton am Arlberg in Tirol legt ze uit waarom ze zo geniet van haar huidige omgeving. " Ja, ik geniet hier echt. Lekker de hele dag in de sneeuw, zonnetje erbij. Vandaag had ik gasten die lekker konden doorskiën, dus dat was helemaal top."

Als haar leerlingen haar herkennen of vragen of ze olympische medailles heeft gehaald, komen er een hoop herinneringen bij haar boven. Maar de plakken zelf, die neemt ze zelden in haar handen. "Het doel behalen is ontiegelijk gaaf. Maar laten we eerlijk zijn: als je ernaar kijkt, is het gewoon een stukje metaal", legt Van Beek uit.

Stukjes metaal

De herinneringen die ze heeft aan die toernooien zijn waardevoller dan die 'stukjes metaal', zo ervaart ze. Zonder moeite staat ze de objecten af als haar voormalige trainer Henk Hospes ze mee wilde nemen. "Die gaf toen veel lezingen op scholen over de Olympische Spelen. Dat vind ik wel leuk, zeker als je anderen daarmee kan inspireren."

Op de Winterspelen werd ze ook nog eens vierde en vijfde, zodat ze alle plekken in de top 5 heeft bezet. "Ik ben gewoon het rijtje afgegaan", zegt ze lachend.

