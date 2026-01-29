Kjeld Nuis is inmiddels 36 jaar, maar behoort nog altijd tot een van de grote namen in het Nederlandse en internationale schaatsen. Volgende maand hoopt hij weer te schitteren op de Olympische Spelen. In aanloop naar dat toernooi geeft hij zich op een bijzondere manier bloot aan het grote publiek.

Er verschijnt vlak voor de Spelen namelijk een documentaire over de topschaatser van Team Reggeborgh. Nuis liet zich filmen en interviewen door een cameraploeg van de NOS. In de documentaire Kjeld Nuis - Missie Milaan leren we de drievoudig olympisch kampioen dus op een andere manier kennen.

Eerste beelden verschenen

De eerste beelden zijn inmiddels al verschenen. De publieke omroep plaatste immers al wat korte fragmenten, waarin Nuis onder meer zegt 'een kick te krijgen als mensen voor me juichen'. Ook wordt de specialist op de 1500 meter gevolgd tijdens de NK afstanden, waar hij imponeerde met een nationale titel.

Tegen de filmploeg merkt hij op hoe hard Nuis moet werken voor al dat succes. "Het uiterste uit mezelf moeten halen om in Nederland al de beste te zijn", vertelt hij al lopend. "En dan moeten de internationale toppers nog komen. Daar moet je gewoon even bij stilstaan en denken van: ik heb gewoon een titel gewonnen. Die heb ik geprolongeerd en ze hebben me nog steeds niet verslagen, dus dat is heerlijk. Dan krijg je een trots gevoel."

Joy Beune hoeft geen documentaire

De volledige documentaire is donderdag 30 januari te zien op NPO Start en het YouTube-kanaal. Overigens vertelde Joy Beune, de partner van Nuis, dat de ervaren schaatser nooit zoveel moeite heeft met documentaires. Zelf zit ze er minder op te wachten, zo bleek in gesprek met Helden Magazine. Daar reageerde ze op een uitspraak van ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die graag een filmcrew in huize Beune en Nuis willen.

Nuis zag dat volgens Beune best wel zitten. "Maar ik vond het een te grote afleiding in aanloop naar de Spelen en bovendien te tijdrovend. Gevolgd worden voor een docu vreet energie." Wil Beune het dan helemaal nooit? "Misschien over vier jaar wel."

Eerst wachten de Olympische Spelen voor Beune en Nuis. Beune rijdt de ploegenachtervolging en de 3000 meter, Nuis mag in actie komen op de 1000 en 1500 meter. In 2018 won hij op beide afstanden goud, in 2022 prolongeerde hij op de 1500 meter zijn titel.

