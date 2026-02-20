Femke Kok heeft de olympische 1500 meter afgesloten als nummer 5. Ze reed solo in de allereerste rit en dat maakte het er niet makkelijker op voor de winnares van de 500 meter in Milaan.

"Ik heb er echt voor geknokt, je merkte dat het niet vanzelf ging. Ik dacht: ik moet er nu echt voor vechten en dat is wat ik nu heb gedaan", zei Kok direct na haar race.

Kok merkte meteen na de start van haar 1500 meter dat de snelheid niet vanzelf kwam. De winnares van de 500 meter op de Spelen moest in de eerste rit in het Milano Speed Skating Stadium alleen rijden en zei dat het "megazwaar" was. "Normaal rij ik weg en dan komt de snelheid vanzelf. Dat was nu absoluut niet zo", aldus de 25-jarige schaatsster die met 1.54,79 vijfde werd.

Niet goed genoeg

Kok dacht halverwege de race al dat haar tijd niet goed genoeg zou zijn en tijdens haar interview schaatste Valérie Maltais uit Canada onder haar tijd.

"Maakt niet uit, het is wat het is. Ik heb er echt voor geknokt. Toen ik merkte dat het niet vanzelf ging, dacht ik, we moeten door. Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat vandaag", zei Kok, die voor deze dag maar twee races op de 1500 meter had gereden bij de senioren. Ze begon het seizoen met een baanrecord op deze afstand in Thialf en reed achter Rijpma-de Jong naar de tweede plaats op het olympisch kwalificatietoernooi.

Na 700 meter al kapot

Op de 500 meter won Kok goud in een olympisch record, op de 1000 meter pakte ze zilver met een ijzersterke race, maar op de 1500 meter ging het een stuk moeilijker voor de Nederlandse. Ze gaf al aan na 700 meter stuk te zitten, maar was niet de enige.

Bron HBO Max/Eurosport

"Iedereen gaat op een hoop. Je ziet het ook aan Marijke, die was met het OKT ook maar een paar honderdsten langzamer dan ik. Ik weet gewoon echt niet wat ik kan verwachten, maar ik heb er alles uitgehaald wat er in zat voor vandaag", aldus de Friese topschaatsster.