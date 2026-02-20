Jutta Leerdam en Femke Kok hebben de Olympische Winterspelen namens Nederland glans gegeven. Niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. En daar stopt het niet, want beide schaatssters zijn onderdeel van een prachtig initiatief. Dat vindt ook schaatsicoon Marianne Timmer, die wel een kanttekening erbij plaatst: "Daar kan nog wel wat bij."

Het onderwerp wordt aangesneden door presentator Aron Kleven in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "We gaan even een kijkje nemen buiten het schaatsen, want twee schaatssters die al wat medailles binnen hebben, Jutta Leerdam en Femke Kok, hebben hun pak afgestaan voor een veiling", trapt hij af.

"Ja, waar ze in gereden hebben", haakt Timmer in. "Maar Femke Kok moet morgen (vrijdag, red.) nog. Gaat ze naakt rijden?", vraagt het schaatsicoon gekscherend. Kleeven denkt dat het dan om een ander pak gaat. "Gelukkig, ik schrok even."

Jutta Leerdam en Femke Kok onderdeel van 'mooi initiatief'

"Het is zeker een mooi initiatief", gaat Timmer verder. Leerdam en Kok veilen hun gouden schaatspak en de opbrengst gaat naar de ijsvereniging waar ze opgroeiden. Momenteel staat de teller op meer dan 2800 euro voor het wedstrijdpak van Leerdam, Koks gedragen kleding staat inmiddels boven de 1800 euro. "Daar kan nog wel wat bij", vindt Timmer.

"Het zijn toch historische schaatspakken", stelt presentator Kleven. "Absoluut. Nou, mooie dames, niet wassen die dingen", geeft Timmer de mogelijke winnaars als tip mee. "Dan heb je nog een beetje van die zweetdruppeltjes van de sprinters erin zitten", beargumenteert ze.

Operatie betaald door opbrengst medaille

Niet alleen de successen op de Spelen grijpen Timmer aan, maar ook de prachtverhalen daarbuiten. "Ik zag nog een Pools meisje, die had haar medaille verkocht. Voor een baby'tje die een hartoperatie moest hebben. Die heeft haar medaille verkocht voor 125.000 euro. Die man die die medaille heeft gekocht, die heeft dat geld betaald. Dus die operatie voor die baby die kon doorgaan. En toen heeft 'ie de medaille weer teruggegeven. Dat is toch wel een mooi verhaal, wat een mooi gebaar."

Het verhaal stamt uit 2021, toen de Poolse Maria Andrejczyk zilver won op de 'corona-Spelen' in Tokyo. Dat gebeurde bij het speerwerpen. Andrejczyk stond haar eremetaal af aan de hoogste bieder, maar die gaf hem op zijn beurt weer terug.

