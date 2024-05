'Onwijs trotse' Irene Schouten komt weer met nieuws: 'Mega spannend en kwetsbaar'

Er komt een boek over het leven van Irene Schouten. Dat maakt de oud-schaatsster zelf bekend via Instagram. De meervoudig winnares van olympisch goud is 'onwijs trots' op het boek.

"The word is out: mijn eigen boek", schrijft Schouten. Het boek gaat 'Gehard voor goud' heten, een referentie naar onder meer de drie gouden plakken op de Olympische Spelen van 2022. Robbert de Rijk is de schrijver. Eind oktober ligt het boek in de schappen, zo laat De Rijk weten.

Schouten is trots op het boek, maar vindt het stiekem ook spannend. "Een bijzonder traject waar ik onwijs trots op ben. @robbertderijk schrijft een pure inkijk in mijn leven, mega spannend en kwetsbaar."

Irene Schouten komt met nieuws rondom de Olympische Spelen: 'Grenzen verleggen' Voormalig topschaatser Irene Schouten is komende zomer veel op televisie te zien. Ze schuift bijna de hele Olympische Spelen aan bij de sporttalkshow van Humberto Tan op RTL. Dat kondigde ze dinsdagavond aan tijdens RTL-talkshow Renze.

Nieuwe job Irene Schouten

Het is niet de eerste keer dat Schouten uit haar comfortzone treedt. Deze week werd bekend dat ze komende zomer afreist naar de Olympische Spelen in Parijs voor een bijzondere uitdaging. Televisiewerk lijkt haar nieuwe roeping te zijn. Na het afgelopen seizoen stopte ze met schaatsen, dus heeft ze tijd voor nieuwe plannen.

'Mijn hele bed trilde': Irene Schouten voelt helemaal mee met Femke Bol tijdens 'verschrikkelijke dagen' Irene Schouten gaat een spannende zomer tegemoet, zo zei de voormalig topschaatser zelf tijdens de uitzending van RTL-talkshow Renze dinsdagavond. Ze gaat de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen op een hele andere manier benaderen. Zo ook de topfavoriet voor goud: Femke Bol.

Vanaf 22 juli is er elke dag een uitzending van het nieuwe programma 'Humberto à Paris'. Tess Lieder-Wester en Irene Schouten krijgen daarin een bijzondere rol, kondigde presentator Tan aan. "Heel bijzonder om ze als verslaggever te hebben. Een nog actieve sporter en iemand die net gestopt is."

Irene Schouten: schaatskoningin met schildklierprobleem verraste de wereld met plotseling afscheid Irene Schouten was jarenlang dé specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar kende in haar carrière ook de nodige tegenslag en stopte op 19 februari 2024 plotseling met schaatsen. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige oud-schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

Schouten kijkt er naar uit. "Ik heb er heel veel zin in, maar vind het ook wel spannend. Als ik op de Spelen actief was, vond ik al die microfoons vervelend, nu sta ik er zelf. Hoe ik het ga doen, weet ik nog niet. Maar ik wil niet dat de sporters weglopen bij mij."