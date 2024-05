'Ik vind dat echt heel erg': Irene Schouten doet 'schokkende' ontdekking waar ze aandacht voor wil

Irene Schouten nam op 19 februari 2024 in een emotioneel Thialf afscheid van de schaatssport. De stayer wil nog wel een paar marathons rijden, maar verder staat er een punt achter haar glansrijke carrière. De 31-jarige Zwaagdijkse maakt de balans op en blikt vooruit.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Schouten over het moment dat haar afscheid van de sport in het nieuws kwam. Op advies van haar trainers bij Team Albert Heijn Zaanlander had ze dat na haar besluit namelijk nog even voor zich gehouden.

"Vlak voordat we van Canada naar Nederland vlogen, kwam het nieuws naar buiten", zegt ze. "Ik weet nog goed dat ik de terugvlucht naar huis veel heb gehuild. Ik stond helemaal achter mijn keuze, maar het voelde plots zo definitief, zo echt. Het was niet langer mijn geheim."

Irene Schouten heeft een kinderwens

Een van de redenen om de schaatsen op te bergen is dat ze de nadelen van leven als topsporter groter vond worden dan de voordelen. Oftewel: de opofferingen werden te groot. Schouten heeft behoefte aan een gezelliger sociaal leven, aan lossere regels. Ook hebben zij en haar man DirkJan Mak een kinderwens.

"Ik wil ook gaan werken en ontdekken wie ik nog meer ben naast de topsporter die ik al die jaren was. Dat ga ik de komende tijd onderzoeken", zegt ze. Een kant van zichzelf die ze al heeft ontdekt is die van 'Irene de klusser'. Zij en haar man hebben hun huis de afgelopen tijd flink verbouwd.

De missie van Irene Schouten

Ze heeft ook een missie: het gaat Schouten aan het hart dat heel veel mensen in Nederland niet sporten en er zelfs sprake is van bewegingsarmoede. "Ik vind dat echt heel erg en ben van mening dat daar meer aandacht voor moet zijn. Ik las laatst dat er in Nederland meer mensen zijn overleden aan bewegingsarmoede dan aan corona. Dat vond ik echt schokkend."

Schouten is mede-eigenaar van een bedrijf dat mensen met behulp van een VR-bril wil laten sporten (GripVR). "Bewegen is zo belangrijk, niet alleen voor je fysieke gezondheid, maar zeker ook voor het mentale gedeelte", legt de olympisch kampioene uit. "Ik hoop dat ik mensen kan inspireren om meer te gaan sporten. Voor mij is het zo vanzelfsprekend, maar ik leer nu ook steeds meer dat het voor anderen een drempel kan zijn die ze over moeten. Daar wil ik me meer in gaan verdiepen en als ik uiteindelijk maar een paar procent van de mensen aan het bewegen krijg, is mijn doel al geslaagd."

De moeder van Irene Schouten

Een groot voordeel van een normaal burgerlijk bestaan, zonder topsportverplichtingen, is dat Schouten meer tijd kan wijden aan haar moeder. In 2016 kreeg zij een hersenbloeding. Ze voelt zich er ietwat schuldig onder dat de zorg voor haar moeder tijdens haar schaatsloopbaan op de schouders van andere familieleden kwam te liggen. "We zeiden als gezin: Irene moet zich helemaal op de Spelen kunnen focussen. Maar daarna wilde ik er dan wel twee keer zoveel zijn."

Gelukkig

Na de Olympische Winterspelen van 2022, waarop ze kampioene werd op de 3000 meter, 5000 meter en massastart, was het nog steeds niet mogelijk om meer aandacht en zorgt aan haar moeder te verlenen. Als succesvolle sporter was ze in trek bij allerlei bedrijven en organisaties, die haar wilden inschakelen. En dat vond ze ook aantrekkelijk en bovendien financieel interessant. Maar twee seizoenen later kwam het besef dat ze resoluut uit de sportieve ratrace moest stappen: "Ik betrapte mezelf op de gedachte dat een nieuwe olympische medaille mij niet gelukkiger gaat maken. Meer tijd met mijn dierbaren wel."