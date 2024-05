'Mijn hele bed trilde': Irene Schouten voelt helemaal mee met Femke Bol tijdens 'verschrikkelijke dagen'

Irene Schouten gaat een spannende zomer tegemoet, zo zei de voormalig topschaatser zelf tijdens de uitzending van RTL-talkshow Renze dinsdagavond. Ze gaat de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen op een hele andere manier benaderen. Zo ook de topfavoriet voor goud: Femke Bol.

Schouten wordt onderdeel van het sportprogramma Humberto à Paris, wat vanaf 22 juli dagelijks uitgezonden gaat worden rondom de Olympische Zomerspelen in Parijs. Zij gaat daar, samen met ex-handbalster Tess Lieder-Wester, verslag doen van de Nederlandse prestaties. Dus staat ze ineens met een microfoon in haar hand bij sporters tijdens hun hoogte- en dieptepunten. "Dat vind ik best wel spannend", zei ze al. Maar hoe voelt ze de sporter aan, met haar ervaring?

Lastige vragen

"Ik weet nog niet of ik klaar ben voor de lastige vragen", zei Schouten bij Renze. "Maar ik weet wel precies wat zo iemand als Femke Bol doormaakt en hoe ze zich voelt. Het is heel verschrikkelijk om de druk van zo'n favorietenrol te hebben. Het ziet er zo makkelijk uit, maar dat is het zeker niet."

'Het hele bed trilde'

Zelf weet ze nog van haar Spelen, hoe dat voelde. "Het was soms echt niet leuk. Voor de drie kilometer op de Spelen lag ik 's middags voor de wedstrijd op bed. Mijn hele bed trilde, zo zenuwachtig was ik. Ik wilde gewoon weg. Pas als de prestatie gedaan is, is het leuk." Schouten hoopt die ervaring te kunnen gebruiken tijdens het interviewen van bijvoorbeeld Bol, maar ook de andere Nederlandse sporters.

Collega Tess Lieder-Wester

Schouten hoeft het tijdens de Spelen niet alleen te doen. Ze krijgt handbalster Tess Lieder-Wester als collega-verslaggever. Zij is gestopt als international, maar handbalt nog wel op topniveau. Ze gaat niet met haar ex-ploeggenootjes naar de Spelen, maar wel als verslaggever. En dan moet ze dus ook de vrouwen moeilijke vragen stellen met wie ze jarenlang alles deelde. Ze vreest wel voor die confrontatie, zei Lieder-Wester bij Renze.