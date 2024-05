Irene Schouten komt met nieuws rondom de Olympische Spelen: 'Grenzen verleggen'

Voormalig topschaatser Irene Schouten is komende zomer veel op televisie te zien. Ze schuift bijna de hele Olympische Spelen aan bij de sporttalkshow van Humberto Tan op RTL. Dat kondigde ze dinsdagavond aan tijdens RTL-talkshow Renze.

Schouten stopte na afgelopen seizoen plotseling met schaatsen. Ze is nog altijd pas 31 jaar oud, maar heeft alles al gewonnen wat er te winnen viel. Daarbij kwam dat ze haar persoonlijke leven wilde leven en veel gemiste momenten wilde inhalen. Zo verbouwde ze het huis met man Dirkjan Mak en genoot ze van andere hobby's. Nu heeft ze met televisiewerk een nieuwe roeping gevonden.

'Ik vind dat echt heel erg': Irene Schouten doet 'schokkende' ontdekking waar ze aandacht voor wil Irene Schouten nam op 19 februari 2024 in een emotioneel Thialf afscheid van de schaatssport. De stayer wil nog wel een paar marathons rijden, maar verder staat er een punt achter haar glansrijke carrière. De 31-jarige Zwaagdijkse maakt de balans op en blikt vooruit.

Bijzondere rol

Vanaf 22 juli is er elke dag een uitzending van het nieuwe programma 'Humberto à Paris'. Tess Lieder-Wester en Irene Schouten krijgen daarin een bijzondere rol, kondigde presentator Tan aan. "Heel bijzonder om ze als verslaggever te hebben. Een nog actieve sporter en iemand die net gestopt is."

Reactie Schouten

"Het is de andere kant van de streep", zei Schouten. "Ik heb er heel veel zin in, maar vind het ook wel spannend. Als ik op de Spelen actief was, vond ik al die microfoons vervelend, nu sta ik er zelf. Hoe ik het ga doen, weet ik nog niet. Maar ik wil niet dat de sporters weglopen bij mij."

Irene Schouten: schaatskoningin met schildklierprobleem verraste de wereld met plotseling afscheid Irene Schouten was jarenlang dé specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar kende in haar carrière ook de nodige tegenslag en stopte op 19 februari 2024 plotseling met schaatsen. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige oud-schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

'Grenzen verleggen'

Waarom doet Schouten het eigenlijk? "Ik heb de Zomerspelen nog nooit meegemaakt, dus alleen daarom al. Maar ik ben ook aan het ontdekken wat ik leuk vind. Dit is ook een stukje grenzen verleggen."

Matthijs van Nieuwkerk

Eigenlijk zou Matthijs van Nieuwkerk het sportprogramma rondom de Olympische Spelen presenteren. Het zou zijn eerste grote tv-klus worden sinds hij geschorst werd bij de publieke omroep vanwege grensoverschrijdend gedrag. Toen RTL bekendmaakte met Van Nieuwkerk een programma te willen maken, kwam dat op veel kritiek te staan. Daarop werd besloten om Tan als nieuwe presentator aan te wijzen.

Hélène Hendriks

Naast Tans sporttalkshow is ook Hélène Hendriks deze zomer veel te zien op televisie. De presentatrice is maandag begonnen met haar programma De Oranjezomer. Zij vervangt de mannen van Vandaag Inside, die van een vakantie genieten. In het nieuwe voetbalseizoen gaat Hendriks, met Noa Vahle, bij Ziggo Sport werken aan de nieuwe Champions League-uitzendingen bij die zender.