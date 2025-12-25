Het draait tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf de komende dagen om de grootste schaatsers van Nederland. Maar achter de schermen in de Heerenveense schaatstempel zorgen onzichtbare krachten dat alles op rolletjes verloopt. En het belangrijkste: dat ook de verliezers met een lach Thialf verlaten, voor zover dat mogelijk is.

De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde tijdens zo'n belangrijk toernooi als het OKT. De belangrijkste plekken in vier jaar liggen klaar voor de topschaatsers als Femke Kok, Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joy Beune en alle anderen. Het enige wat ze moeten doen, is presteren. Het verschil zit soms in nog geen seconde. Daarom moet alles op en top geregeld zijn en daar zorgen de vrijwilligers voor. Zoals de 69-jarige Siep Luinenberg. Dit OKT wordt zijn 75ste nationale toernooi waar hij de organisatie helpt, dus hij weet van wanten.

'Belangen zijn zo groot'

“Ik vind het super leuk. Zeker omdat de belangen zo groot zijn", zegt hij in gesprek met schaatsen.nl. "De eersten gaan juichend het stadion uit. Maar de nummers daarachter gaan vaak met tranen naar huis. Alles valt of staat met je prestatie.” Luinenberg probeert dan ook iedereen gelijk te behandelen, vooral omdat vreugde en verdriet zo dicht bij elkaar liggen. “Nummer twintig is voor mij van dezelfde waarde als nummer één."

'Ik heb er nul euro aan verdiend'

Wel trekt hij 'één lijn' als hij bekende of zelfs bevriende schaatsers op of naast de baan moet begeleiden. Hij is na 25 jaar passie ongelofelijk trots dat hij 'een kind van Thialf' is geworden door alle toernooien die hij mede georganiseerd heeft. Ook dit OKT staat hij er weer vol goede moed en liefde voor het schaatsen. “Als we geen jury hebben, dan hebben we geen wedstrijd”, zegt Luinenburg. “Ik heb er nul euro aan verdiend, maar onschatbare herinneringen aan overgehouden.”

Wanneer geslaagd?

Wanneer is het OKT voor hem en zijn collega-vrijwilligers geslaagd? "Als wij op 30 december alles volgens tijdschema hebben kunnen afwerken, zonder diskwalificaties en vervelende valpartijen, maar mét veel baanrecords."

