Jenning de Boo werd op het OKT in de eerste 500 meter verrassend afgetroefd door Sebas Diniz. Mogelijk had dat te maken met een opmerkelijk incident tijdens zijn race tegen teamgenoot Stefan Westenbroek.

Diniz legde de lat met een razendsnelle 500 meter heel erg hoog voor De Boo, want de schaatser van Team IKO-X20 zette een tijd van 34,14. De Boo nam het in de laatste rit op tegen teamgenoot Stefan Westenbroek en bij Team Reggeborgh zullen ze gehoopt hebben dat de twee elkaar naar een hoger niveau konden stuwen. Dat bleek echter totaal niet het geval.

Westenbroek startte in de binnenbaan, maar ging in de eerste bocht na een misser bijna onderuit. Hij kon zichzelf maar net staande houden en besloot toen hij de kruising opkwam iets heel opvallends te doen. Westenbroek maakte namelijk ruim baan voor zijn teamgenoot om hem niet in de weg te rijden en offerde daarmee zijn eigen race op.

'Eigenlijk heel lief'

Het is echter de vraag of de actie van Westenbroek nodig was, want het leek erop alsof hij ondanks zijn misser gewoon voor De Boo langs had kunnen kruisen. "Ik denk dat hij verwacht had dat De Boo dichter op hem zat. Het is eigenlijk heel lief, want hij had er wel voor gekund", reageerde Irene Schouten bij de NOS.

Hoewel Westenbroek nog veel snelheid had, begreep collega-analist Mark Tuitert wel wat er op dat moment door het hoofd van de schaatser omging. "Hij denkt: ik verkloot mijn race, zometeen heb ik geen snelheid en rij ik in de weg op de kruising dus ik moet weg zijn."

De olympisch kampioen van 2010 zag dat het incident vervelend was voor de topfavoriet: "De Boo pakt hem over, maar die valt gewoon tegen. Het is een moeilijke rit, je verwacht een duel, maar dat valt anders uit. Bij Westenbroek glijdt zijn linker weg, eigenlijk wat Jutta Leerdam overkwam."

Tweede 500 meter

De eerste 500 meter is overigens nog niet beslissend voor wie er naar de Olympische Winterspelen gaat. Later op de zaterdag wordt er nog een tweede omloop gereden.

