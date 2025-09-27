Vlak voor de Winterspelen van Milaan en Cortina in 2026 heeft het Internationaal Parlympisch Comité (IPC) een ingrijpend besluit genomen. De schorsing van Rusland en Belarus wordt gedeeltelijk opgeheven. Het leidt tot woede in Oekraïne.

Door het besluit is de kans groter geworden dat sporters uit de landen tijdens de Paralympische Winterspelen in 2026 onder eigen vlag kunnen meedoen. Het besluit daarover ligt echter bij de bonden van de afzonderlijke sporten, die de sancties tot nu toe hebben gehandhaafd.

"Dit besluit betekent dat de paralympische comités van Rusland en Belarus nu weer hun volledige rechten als IPC-leden terugkrijgen", aldus het IPC in een verklaring na een algemene vergadering in Seoul.

De paralympische comités van de twee bondgenoten waren sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 geschorst. Paralympiërs mochten aan de Spelen van Parijs vorig jaar meedoen onder neutrale vlag en andere eisen van neutraliteit.

Die eisen hanteert het Internationaal Olympisch Comité ook tijdens de Winterspelen van februari 2026, werd vorige week bekend.

Agressie

Oekraïne reageerde woedend op het besluit van het IPC. Iedereen die hiermee instemde, heeft volgens sportminister Matviy Bidnyi "zijn geweten en de olympische waarden" verraden. "We roepen de organisatoren op om de vlag van de agressor niet toe te laten zolang de agressie aanhoudt." Oekraïne beslist later over deelname aan de Paralympics, zei Bidnyi.

Rusland sprak van een "terechte" beslissing. "Dit is een voorbeeld van hoe de rechten van sporters moeten worden beschermd zonder discriminatie op nationale of politieke gronden", reageerde het Russische paralympisch comité.

De Paralympische Winterspelen vinden plaats van 6 tot en met 15 maart 2026. Het is de tweede keer dat de Paralympische Spelen in Italië zijn.