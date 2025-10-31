Bij de NK afstanden is Marcel Bosker de winnaar van de 5000 meter. De in Zwitserland geboren topschaatser reed de rit met een helm op. Reden voor analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert om ook een hoofddeksel op te zetten.

Na de winnende rit van Bosker legde hij uit waarom hij had gekozen voor een helm. Het is niet gebruikelijk dat langebaanschaatsers hun hoofd bedekken, al wordt dat wel aangeraden door de Sportraad. Bosker herinnerde zich dat hij vroeger, in Zwitserland, ook reed met een helm. En dat voelde eigenlijk best lekker. Vandaar dat hij nu dacht: waarom grijp ik niet terug naar dat ding? En daar heeft hij met goud op zak vast geen spijt van.

Nat van binnen

NOS-presentator Henry Schut keek naar Erben Wennemars en Mark Schuitert, die beiden een helm droegen, en concludeerde: "Participerende journalistiek!" De twee ex-topschaatsers legden uit dat de helmen net daadwerkelijk waren gedragen.

Tuitert droeg het hoofddeksel van Freek van der Ham en Wennemars had zelfs die van de winnaar op de kop getikt. "Hij is nat van binnen", aldus de voormalig wereldkampioen sprint.

Expressie

Tuitert zegt: "We zijn gewend om fietshelmen te dragen enzo. Bosker traint er ook mee en het is best aerodynamisch." Wennemars beaamt dat. "Als het helpt, dan gaan ze er mee rijden. Wel is het jammer, want zo zie je weinig expressie. Je ziet weinig van het gezicht. Wel kan je er sponsoring op kwijt." Tuitert vervolgt: "Vergeet die helm. Hoe hij schaatst... Zo beweeglijk en dynamisch. Hij houdt zijn slag zo ontspannen, ook in de bochten. Het is de beste Marcel Bosker die ik ooit heb gezien."

Wennemars ziet wel een verbeterpunt: "Hij heeft 1 tot 1,5 meter uit de blokken gereden. Als hij ze wat krapper rijdt, kan hij vier seconden sneller zijn."

Tijdwinst

In zijn interview grapte Bosker nog: "Het scheelt 1,5 seconden per ronde." Dat is uiteraard een overdrijving. Wel benadrukt hij dat de helm geen bevlieging is. "Ik reed bij de massastart en ploegenachtervolging altijd al met een helm en dat voelde best wel lekker. Het voelde voor mij altijd heel apart om géén helm op te hebben."

