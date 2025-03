Opvallende uitspraak over 'gevoelsmens' Jutta Leerdam: 'Dat was ze blijkbaar kwijtgeraakt'

Jutta Leerdam koos afgelopen schaatsseizoen voor een individuele route, waarbij ze een intense relatie opbouwde met haar 'eigen' coach Kosta Poltavets. Hij blikt bij De Telegraaf terug op de 'speurtocht' die hij met haar aflegde.

Poltavets had nog nooit met één schaatser gewerkt. De trainer was jarenlang betrokken bij de beste teams ter wereld (TVM, DSB, de Russische ploeg voor de Winterspelen van Sochi), maar het werken als individuele schaatscoach kende hij nog niet. Gelukkig had hij het jaar ervoor toevalligerwijs als één-op-één-coach van triatleet Youri Keulen gewerkt.

"Toen belde Jutta", zegt Poltavets. "We hadden in die jaren altijd contact gehouden, op het menselijke vlak." Hij besloot de uitdaging met Leerdam aan te gaan en bracht triatleet Keulen bij een Belgische ploeg onder. "Ik heb er niet lang over nagedacht. Het sprak me aan."

'Gevoelsmens'

De eerste maanden was het wennen voor hem. En voor haar. Poltavets omschrijft zijn pupil als een 'gevoelsmens'. Hij zegt dat ze altijd al goed naar elkaar konden luisteren en elkaar om die reden respecteerden, op zakelijk en menselijk vlak. "Onze samenwerking is gebaseerd op dat wij zonder veel te zeggen vooral voelen."

Maar Poltavets merkte iets opvallends op. Leerdam was haar vermogen om feedback te geven kwijtgeraakt. En dat terwijl de coach juist discussie wil ('er is geen glans zonder wrijving'). "Dat was ze blijkbaar kwijtgeraakt, want bij Worldstream had ze dat nog wel. Ik wilde niet dat ze alleen maar ’ja en amen’ zei. Ik heb dat weer bij haar moeten losmaken."

Dagen zonder iets te zeggen

Er waren dagen waarop Poltavets niets zei, om te zorgen dat Leerdam ging zeggen wat ze wilde en bovenal voelde. "Dat werd een mooie ontwikkeling. Jutta begon meer feedback te geven. Dat werkt voor ons beiden."

Eerste seizoen als individuele schaatser

Het leverde haar uiteindelijk meerdere medailles op in 2024/2025. Goud op de teamsprint bij de WK afstanden, haar eerste zilveren plak op de 500 meter en ook nog een bronzen op de 1000. Met die laatste zal ze het minst blij zijn geweest, omdat Leerdam als groot doel heeft om volgend jaar goud te winnen op die afstand bij de Olympische Winterspelen.

Haar verloofde Jake Paul verklapte in de nieuwe realityshow Paul American al dat het stel na de Winterspelen van 2026 in Milaan aan kinderen wil beginnen. In een ideale wereld moet Leerdam dan goud hebben op de kilometer en Paul wereldkampioen boksen zijn.