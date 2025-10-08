Jac Orie is één van de succesvolste coaches ooit van Nederland, maar in zijn carrière maakte hij ook de nodige dieptepunten mee. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud onthult hij in gesprek met voormalig topschaatsster Marianne Timmer wat de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan is geweest en wat dat met hem deed.

Orie leverde al zes Winterspelen op rij een olympisch kampioen af, maar in meer dan twintig jaar als coach gaat er uiteraard regelmatig wat mis. Het is dan ook moeilijk kiezen als Timmer van hem wil weten wat de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan is. "Dat zijn er wel wat. Degene die ik het meeste voel is als je weet dat het erin zit, maar je krijgt het er niet uit."

Dat soort situaties blijven bij Orie lang hangen: "Ik kan heel slecht mensen loslaten dus als ik weet dat het er zit en het lukt niet... dat vind ik echt verschrikkelijk. Daar kan ik van wakker liggen. Je hebt gewoon mensen waar je van denkt dat het talenten zijn en dat krijg je er niet uit."

'Dat vond ik echt verschrikkelijk'

"Zal ik een voorbeeld noemen?", vraagt Orie aan zijn voormalige pupil, die dat natuurlijk maar al te graag wil. "Sjoerd de Vries, dat vond ik echt verschrikkelijk. Je weet dat die jongen het kan, maar toch lukt het niet." "Een prachtige techniek", vult Timmer aan.

Beluister hieronder de aflevering van Dromen van Goud met schaatscoach Jac Orie:

De Vries werd in 2007 wereldkampioen bij de junioren en Orie zag het dan ook helemaal in hem zitten: "Sjoerd had als junior een mindset dat hij zo goed in die wedstrijden zat. Hoe hij schaatste, er zat scherpte in en ook wat hij uitstraalde. Dat is misschien tegenstrijdig omdat ik veel meet, maar soms zie je iets in iemand en denk je: dat is heel efficiënt."

'Die jongen was de shit'

Onder de huidige coach van Team Essent kwam het er echter nooit uit: "Hij heeft natuurlijk hartstikke goed gereden, maar ik had altijd in mijn hoofd: 'die jongen is echt de shit.' Achteraf kan iedereen zeggen dat hier of daar aan lag. Langs de kant weten ze het allemaal."

De Vries verkaste in 2011 tot groot verdriet van Orie naar het team van coach Gerard van Velde en boekte daar op nationaal niveau nog wel een aantal successen. Hij pakte één zilveren en drie bronzen medailles bij de NK afstanden en werd in 2012 derde op de nationale kampioenschappen sprint. De Vries stopte in 2018 op 29-jarige leeftijd met schaatsen.

Dromen van Goud met gast Jac Orie

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Orie is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.