Bente Kerkhoff hielp zaterdag TeamNL-ploeggenoot Marijke Groenewoud aan goud op de mass start. Zelf bleef ze zonder medaille, maar haar olympische deelname is op zichzelf al bijzonder. Volgens haar voormalig trainer Mark Horsten sprong de Oostwoudse er op jonge leeftijd namelijk niet uit qua talent.

Kerkhoff en Groenewoud verschenen namens TeamNL samen aan de start van de finale van de mass start in Milaan. Eerst genoemde offerde zichzelf op voor haar ploeggenoot van schaatsteam Team Albert Heijn Zaanlander door het eerste deel van de finale voorop te rijden, zodat Groenewoud haar krachten kon sparen.

Dat zorgde ervoor dat Groenewoud er de laatste ronde vandoor kon gaan en leverde haar een gouden plak op. Kerkhoff werd uiteindelijk tiende met drie sprintpunten uit de tussensprints. Toch zal ze ongetwijfeld blij zijn met het feit dat ze kon deelnemen. Eerder werd ze geteisterd door rugklachten, waardoor ze de 5000 meter noodgedwongen moest laten schieten.

'Dan was ze ontevreden'

Als het aan Horsten ligt, was Kerkhoffs deelname ook om een andere reden bijzonder. De voormalig wereldkampioen aflossing begon zo’n tien jaar geleden met het trainen van talentvolle inlineskaters uit de regio Noord-Holland, en Kerkhoff viel daar ook onder. Op dertienjarige leeftijd sprong ze misschien niet uit qua talent, maar qua discipline des te meer.

"Al op jonge leeftijd was ze enorm gedisciplineerd", vertelt hij in gesprek met Schaatsen.nl. "Ook in het uitvoeren van haar raceplan, daarin was ze extreem. Als ze een wedstrijd won zonder het plan goed te hebben uitgevoerd, was ze ontevreden."

'Goede kop'

"Qua aanleg was ze niet het grootste talent, maar ze heeft er echt een goede kop opzitten”, vervolgt Horsten. "Bente liet zich nergens door van de wijs brengen. Ze keek niet op tegen de senioren, reed zonder blikken of blozen tussen de jongens. En als ouders of rijders het bloed onder haar nagels vandaan wilden halen, stond ze daarboven. Ze deed echt haar eigen ding, gefocust op zichzelf en haar raceplan."