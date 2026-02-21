Irene Schouten denkt niet dat Bente Kerkhoff zelf mee kan doen om de medailles tijdens de finale van de mass start. De oud-olympisch kampioen op het onderdeel zag een ijzersterke Marijke Groenewoud en ze denkt dat Kerkhoff vooral in dienst moet gaan rijden van Groenewoud.

Kerkhoff had het erg lastig tijdens haar halve finale. Ze pakte slechts één keer twee punten bij een tussensprint. Kerkhoff moest uiteindelijk afwachten, maar op tijd ging ze toch nog door naar de finale. Schouten denkt dat de 24-jarige schaatsster misschien te veel last heeft van haar rug die ervoor zorgde dat Kerkhoff de 5000 meter in Milaan af moest zeggen.

"Ik denk dat Bente Kerkhoff die power niet heeft", is Schouten eerlijk over Kerkhoff tegenover de NOS. "Je ziet ook dat ze nog wat minder stabiel beweegt. Ik denk dat Kerkhoff wel echt in dienst van Groenewoud zal moeten gaan rijden."

Marijke Groenewoud

Wie op Schouten wel indruk maakte tijdens haar halve finale, is Marijke Groenewoud. Zij pakte tijdens de tussensprints al genoeg punten om door te gaan, maar voor het goede gevoel bemoeide ze zich ook nog met de eindsprint. Die won Groenewoud en daarmee liet ze zien dat ze ondanks een matige spelen tot nu toe, toch goed in vorm is.

"Een prima rit", luidt de eerste conclusie van Schouten. "Natuurlijk gaat het aan het begin niet zo hard. Marijke bleef cool. Puntjes pakken en sprinten. Met twee handjes op de rug ernaast en eroverheen. Ze was in principe al door, maar ik denk dat ze het voor het lekkere gevoel even deed."

Erben Wennemars

Voor Erben Wennemars, collega-analist van Schouten, deed de dominantie Groenewoud zelfs denken aan een andere gigant bij de mannen. "Het gemak waarmee ze nu rijdt, met twee handjes op de rug. Even domineren. Het lijkt wel een beetje op wat Jordan Stolz een paar weken terug deed op de World Cup. Heel makkelijk."

