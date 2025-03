Joy Beune 'naar de klote' na gouden medaille op WK afstanden: 'Het was een kort nachtje'

Joy Beune stond zaterdag niet helemaal fris en fruitig aan de start op de ploegenachtervolging op de WK afstanden in Hamar. Na haar wereldtitel op de 3000 meter deed ze geen oog dicht. "Vanochtend dacht ik wel: shit"

Ondanks de moeheid reed ze samen met Marijke Groenwoud en Antoinette Rijpma-de Jong naar het goud op de ploegenachtervolging. "Het ging een keer bijna fout", zegt ze tegen Sportnieuws.nl. "Ik denk dat ik in een scheur reed en toen schopte ik tegen de scheen van Antoinette. Dat was even schrikken, maar we konden wel meteen door."

Gelukkig hield Rijpma-de Jong er geen ernstige verwonding aan over, wel een scheurtje in haar pak. "Verder is er niks aan de hand. Ze zei wel dat het best hard was, maar we moesten door."

Kort nachtje

Beune heeft al twee gouden medailles op zak. Donderdag won ze de 3000 meter. Ze komt zondag nog een keer in actie op de 1500 meter. "Daar kijk ik ook zeker naar uit. Maar eerst een dagje bijkomen. Het was een kort nachtje vannacht."

De topschaatsster zat vol adrenaline na haar wereldtitel en kon niet slapen. "Het was gewoon een beetje onwerkelijk. Het was leuk, maar vanochtend dacht ik wel: shit, ik ben echt moe en naar de klote nu. Maar op de baan sta je wel weer aan."

Ze gaat zaterdag rustig aan doen, maar wel wat rondjes maken op het ijs. Een dagje zonder wedstrijd is wel lekker, maar ze heeft ook veel zin in haar laatste afstand. "Maar het wordt wel spannend."

