Team Reggeborgh komt met enkele kansrijke schaatsers naar de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan. Onder meer Jenning de Boo, Femke Kok en Kjeld Nuis hebben een serieuze kans op eremetaal op de langebaan. Aan support van het thuisfront zal het niet liggen de komende weken.

Op sociale media deelt Team Reggeborgh een video waarin de ouders van hun olympische schaatsers aan het woord komen. " Speciale boodschap van thuisfront voor onze toppers!", zo schrijft het team.

De ouders van de topschaatsers van Team Reggeborgh

De ouders van Femke Kok richten zich tot de hele ploeg. "Hey toppers. Wij wensen jullie..." Waarna de ouders van Antoinette Rijpma-de Jong inhaken: "Heel veel succes!" En de ouders van Kjeld Nuis: "Op de Spelen in Milaan." De familie van Marcel Bosker komt met topadvies: "Vergeet vooral niet te genieten. Toi toi toi." De ouders van Jenning de Boo sluiten af: "Heel veel succes allemaal!"

Niet alles lukte bij het OKT

Alhoewel Team Reggeborgh met een sterke afvaardiging present is, ging bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet alles zoals gehoopt. Patrick Roest, vier jaar geleden nog goed voor zilver op de 5000 en 10.000 meter, plaatste zich voor geen enkele afstand.

Tim Prins leek genoeg te hebben gedaan om een ticket te krijgen voor de olympische 1000 meter. De schaatsbond besloot echter teamgenoot Bosker aan aanwijsplek te geven (voor de team pursuit), wat ten koste ging van Prins' plekje op de dubbele sprint.

Marrit Fledderus

Ook het misgrijpen van Marrit Fledderus was pijnlijk. De 23-jarige sprintster brak dit jaar internationaal door en stond bij de World Cups op het podium van zowel de 500 als de 1000 meter. Bij de laatste World Cup in Inzell reed ze ook sterk rond.

Ze zei toen: "De wedstrijden zijn nu ook weer wat leuker, omdat ik nu derde word met zo’n mindere rit. Het kan alleen maar beter en ik focus me nu op het NK sprint. Ik wil me heel graag plaatsen voor het WK. Dus ik probeer daarmee bezig te zijn."