Denemarken mag Jorrit Bergsma bedanken. In het kielzog van de 40-jarige Nederlander werd Viktor Hald Thorup zaterdag tweede op de mass start. Het is pas de tweede plak ooit voor Denemarken bij de Olympische Winterspelen.

Thorup sprong vroeg in de finale mee met Bergsma en bleef een tijdje kleven aan de rijder van Team Albert Heijn Zaanlander. Toen Bergsma de Deen af wilde schudden, lukte dat met gemak. Wel bleef Thorup met succes op plek twee rijden. En zo behaalde het land een zeldzame plak bij de Winterspelen. Denemarken staat in de schaduw van zijn Scandinavische buren.

Noorwegen

Noorwegen is qua Olympische Winterspelen het succesvolste land ooit. Ook bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië zijn de Noren niet bij te houden qua medailles. Zweden en Finland doen het ook prima op de Winterspelen, maar het Scandinavische broertje Denemarken juist totaal, maar dan ook echt totaal niet: twee plakken in de geschiedenis van het land. Hoe kan dat?

Duitsland, naast Zweden het andere buurland van Denemarken, is ook een echt powerhouse op de Winterspelen: tot voor de Winterspelen van 2026 de nummer 3 ooit. Die ene eerdere Deense plak was bij het curling in 1998 te Nagano Japan. De Deense vrouwen werden toen tweede.

Sneeuw

In Denemarken spelen er twee factoren mee die ervoor zorgen dat er bar weinig te juichen valt qua prestaties bij de Winterspelen. Ten eerste zijn de winters niet zo streng in Denemarken. Er valt weinig sneeuw en als het valt, is het natte sneeuw.

how is Denmark so bad at winter sports? https://t.co/06uGQvYQy2 — ᐱ ᑎ ᑐ ᒋ ᕮ ᒍ (@Andr3jH) February 14, 2026

Ook is het geen heuvelachtig land. Zelfs bij langlaufen heb je wel hier en daar een heuvel nodig, want zo gaat het ook in wedstrijden, dus daar moet je voor kunnen trainen. Laat staan dat Deense skiërs in eigen land kunnen trainen op afdalingen.

Hobby

Ten tweede heeft het land nou eenmaal geen nationale wintersport-folklore, zoals Nederland heeft met schaatsen en Duitsland met rodelen en bobsleeën. Kortom, Denemarken staat in de schaduw van zijn Scandinavische broeders omdat het zo verschilt qua natuur, klimaat en sportcultuur.

De Deense koning Frederik heeft verheugd gereageerd op het zilver van Thorup. "Wat een prestatie!", schreef hij op Instagram.

Drama op 10.000 meter

Voor de Deense schaatser Viktor Hald Thorup liep de olympische 10.000 meter uit op een drama. Zijn droom viel in duigen toen hij zijn rit noodgedwongen vroegtijdig moest afbreken. De Deen was duidelijk niet helemaal fit. Volgens de commentatoren bij de NOS had hij daar al de hele dag last van. Hij moest spugen tijdens de training vanochtend en liep met een emmer rond in de ijshal.