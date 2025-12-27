Schaatsicoon Marianne Timmer heeft genoten van de eerste dag van het OKT. Ze zag al een voorspelling van haarzelf uitkomen: Suzanne Schulting plaatste zich voor de Spelen op de 1000 meter. "We hebben er een proost op gedaan."

Schulting stelde dit seizoen teleur, maar Timmer had er alle vertrouwen in dat het op het OKT goed zou vallen voor de schaatsster van Team Essent. "Kijk, haar voorseizoen is absoluut verre van perfect. In Hamar mocht ze eindelijk starten in de World Cup, vliegt ze onderuit. Ja, alles is gewoon anders in zo'n seizoen en dan is dit natuurlijk wel heel lekker", zegt het icoon in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Zij heeft wel weer echt zichzelf herpakt. De de verwachtingen nu waren minder, want ze had nu niks meer te verliezen. Ik denk dat dat wel een lekker gevoel is", vervolgt ze.

'Anders dan Jutta Leerdam'

Ze merkt daarin ook het verschil met haar concurrentie. "Dat is natuurlijk wel anders dan met Jutta (Leerdam, red.)." Die kwam ten val op de 1000 meter en heeft zich dus niet weten te plaatsen. "Jutta moet hier laten zien dat zij onder druk gewoon die 1000 meter kan winnen. Dat is wel een andere positie."

Proosten met ouders

"Suzanne kan boven zich uitstijgen", aldus Timmer. Ze had zelfs al voorspeld dat dat zou gebeuren op het OKT. Die woorden hadden ook de ouders van Schulting bereikt. Timmer kwam hen tegen in Thialf. "Oh, jij wist het al", zeiden ze.

"Zij leven heel erg mee met hun dochter natuurlijk. Dat is toch een extra lading die er vrijkomt", aldus het schaatsicoon. "Dus we hebben een een proost er op gedaan, want het is natuurlijk een prachtige sporter en het is zo frustrerend als het er niet uitkomt en en dat je wel weet dat het er in zit."

Ontlading

Bij Schulting zelf was de ontlading ook groot. Ze rende op haar blote voeten over het ijs. "Wat een opluchting. Ja, maar dit is dus topsport. Die druk en dan daar de ontlading en de blijdschap... Ja, en en aan de andere kant zie je Jutta van het ijs afgaan met dikke tranen. En dat contrast op zo'n toernooi, dat maakt het heel uniek."

