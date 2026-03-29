Nee, het was niet het leukste schaatsjaar voor Sterre van Schaik. De Nederlandse deelde vorige maand vervelend nieuws over haar carrière, maar nu schijnt letterlijk weer de zon. Ze is namelijk op vakantie aan de andere kant van de wereld.

De atlete uit Mijdrect (21) is namelijk op Curaçao, zo blijkt uit haar fotoserie op Instagram. De jonge schaatsster heeft het goed naar haar zin. Zo genoot ze van de brandschone stranden, ging ze er al wandelend op uit, genoot ze van een welverdiend drankje en keek ze haar ogen uit bij het heldere water.

Haar volgers genoten mee. Ook voormalig topschaatsster Robin Groot laat met een paar 'hartjesogen' weten het prachtige plaatjes te vinden, net als schaatsstesr Marieke de Vries en Meike Veen. Van Schaik is samen met collega's Rosalie van Vliet en Sylke Kas op pad.

Moeilijk nieuws

Voor Van Schaik is het ook een prettige periode nadat ze recent moeilijk nieuws moest slikken. De schaatsster kampte tijdens het seizoen met fysieke problemen. Die ontstonden na een ziekte aan het begin van het seizoen en gingen maar niet weg. Ze had vooral klachten als benauwdheid en hoofdpijn als ze een inspanning deed, niet ideaal als topsporter.

Daarom hakte ze in februari een moeilijke knoop door: ze besloot om volledig op het herstel te focussen, maar daardoor moest ze haar seizoen al staken. Ze miste daardoor onder meer De Zilveren Bal, de feestelijke afsluiter van het schaatsjaar.

Geen toptijden voor Van Schaik

De wedstrijden die Van Schaik wel reed, waren geen doorslaagd succes. Ze kwam niet in de buurt van haar beste tijden die ze vroeger reed. Dit seizoen kwam ze maar tot 41.02 op de 500 meter, bijna anderhalve seconde langzamer dan haar 39,78 van een jaar eerder. Hopelijk herstelt ze dus voorspoedig en kan ze volgend jaar weer schitteren op het ijs.

En anders kan ze zich nog storten op haar studie. Van Schaik studeert geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.