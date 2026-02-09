Pien Hersman denkt dat Jutta Leerdam dé grote favoriet is voor de 1000 meter op de Olympische Winterspelen. Het Nederlandse schaatstalent weet dat de druk hoog is voor haar collega, maar ze denkt dat Leerdam hier tegen bestand is.

De 1000 meter tijdens de Olympische Spelen is voor Leerdam de belangrijkste race van de afgelopen vier jaar en misschien wel haar leven. Leerdam won nog nooit goud op de Olympische Winterspelen en wil dat dolgraag nog wel behalen. Voor Leerdam worden het wellicht haar laatste Spelen, zo liet ze al meerdere keren doorschemeren. Ze gaf aan dat ze niet nog een keer een olympische cyclus wil starten met het vele trainen en de druk die erbij komt kijken.

Pien Hersman

Hersman voorspelt in de Eurosport-show Ciao Tutti ook dat Leerdam de grootste kans heeft op goud. De Nederlandse schaatsster, die zelf geen olympisch ticket wist te bemachtigen, merkt wel op dat de druk op haar collega groot is. De rel rond het te woord staan van de pers en het feit dat ze heeft uitgesproken voor niets minder dan goud te willen gaan, zullen daar aan hebben bijgedragen.

Toch denkt de 22-jarige Hersman dat Leerdam er klaar voor is. "Zij is alle aandacht inmiddels ook wel gewend. Ik spreek haar zelf niet, maar ze ziet er wel gewoon relaxed uit", zo vertelt de schaatsster uit Lisse.

Ook denkt Hersman dat Leerdam 'tuurlijk een beetje onzeker is' en dat is ook niet gek richting een van de belangrijkste prestaties van haar leven. Ze ziet dat haar collega bewust wegblijft bij meningen van anderen en daardoor vol de focus op zichzelf heeft. Als alle factoren rondom Leerdam goed zijn, dan is zij volgens Hersman de gedoodverfde winnaar. "Ik dicht haar van alle Nederlanders de grootste kans toe. Als zij fit is en doet wat ze kan, dan wint ze gewoon dik", zo voorspelt ze.

Pien Hersman is populair

Hersman heeft op haar jonge leeftijd ook een grote schare fans verzamelt op sociale media. Zo heeft de dochter van oud-schaatser Martin Hersman op Instagram ruim 700.000 volgers. Dat zijn er bijvoorbeeld ruim twee keer zoveel als haar ploeggenote Joy Beune. Via haar sociale media deelt Hersman onder meer beelden van haar en haar vriend, de Nederlandse toptennisser Jesper de Jong.