Voor de Nederlandse schaatsers breken de dagen van de waarheid aan. Op het OKT in Thialf moeten zij zich voor de Olympische Winterspelen zien te plaatsen. Zelfs de grote namen zijn niet zeker van hun plekje voor het toernooi in Milaan. Ook voor bondscoach Rintje Ritsma is het spannend, want hij moet de teamonderdelen vullen met rijders die zich individueel plaatsen en dat kan nog weleens ingewikkeld worden.

De schaatsers strijden tussen kerst en oud en nieuw om de startbewijzen voor de Spelen in Heerenveen. Negen mannen en negen vrouwen gaan zich plaatsen voor het evenement in Milaan en dat is ook voor bondscoach Ritsma heel spannend. Hij bepaalt namelijk wie er op de Spelen starten op de ploegenachtervolging en de mass start, maar kan in principe enkel kiezen uit schaatsers die zich individueel plaatsen. Ritsma moet dus hopen dat de rijders die hij op het oog heeft voor de teamonderdelen hoog op de matrix terechtkomen.

Wat dat betreft zal het met name op de 1500 meter bij de vrouwen heel spannend voor hem gaan worden. Dat lijkt namelijk de afstand waarop Antoinette Rijpma-De Jong de grootste kans heeft om zich te plaatsen en zij is met Joy Beune en Marijke Groenewoud een vast onderdeel van het Nederlandse team op de ploegenachtervolging.

Voormalig schaatsster Jorien ter Mors kijkt om die reden dan ook het meeste uit naar de 1500 meter bij het OKT. "Ik denk dat het héél spannend gaat worden en er mensen figuurlijk door het ijs kunnen gaan zakken", vertelt ze in gesprek met De Telegraaf.

Ter Mors, in 2014 zelf olympisch kampioene op deze afstand, denkt dat Rijpma-De Jong met uitgerekend met Beune en Groenewoud gaat strijden om de tickets. Dan schiet haar echter ineens een andere naam te binnen: Femke Kok. Zij rijdt zelden de 1500 meter, maar brak eerder dit jaar vanuit het niets het baanrecord in Thialf op deze afstand en doet dan ook mee: "Je zou bijna zeggen: zet haar maar bovenaan. Ik ben echt heel benieuwd."

Mogelijk lastige situatie voor Ritsma

Met die concurrentie is het dus niet ondenkbaar dat Rijpma-De Jong buiten de boot gaat vallen. Daarbij is een derde plek op de 1500 meter slechts goed voor de veertiende positie op de matrix. Normaal gesproken is dat niet genoeg om aan de Spelen mee te doen, maar als er boven haar een aantal schaatsers zijn die zich op meerdere afstanden plaatsen dan kan ze daar toch genoeg aan hebben.

Het kan dus weleens spannend gaan worden, maar desondanks gaat Ter Mors er vanuit dat Rijpma-De Jong aangewezen zal worden door Ritsma. Zijn keuze zou door andere rijders een stuk makkelijker kunnen worden gemaakt: "De bondscoach zal hopen dat Femke, Jutta, Joy en Marijke zich op meerdere afstanden plaatsen. Dan wordt het voor hem makkelijker om Antoinette aan te wijzen als dat nodig is."

