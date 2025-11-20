Jutta Leerdam maakt zich in Calgary momenteel op voor de tweede World Cup van het seizoen. De topschaatsster hoopt daar net zo te schitteren als in Salt Lake City. Leerdam kreeg in de Canadese plaats deze week te maken met een winterse verrassing.

Leerdam won afgelopen weekend de 1000 meter in Salt Lake City na een mooi gevecht met landgenote Femke Kok, maar veel tijd om daarvan na te genieten heeft ze niet. Ze moet vrijdag op diezelfde afstand alweer aan de bak en zal scherp moeten zijn om Kok wederom af te troeven.

De topschaatsster is inmiddels aangekomen in de Canadese stad en kreeg daar buiten de schaatshal te maken met een winterse verrassing. Leerdam deelt op haar Instagram een filmpje waarop er tijdens een wandeling sneeuw uit de lucht komt vallen. Gelukkig voor de schaatsers is de baan in Calgary overdekt en hebben ze dus geen last van de winterse buien.

Dat is maar goed ook, want sneeuw op het ijs helpt niet bepaald om snelle tijden te rijden. Die worden komend weekend wel verwacht, want de baan in Calgary ligt net als die van Salt Lake City op hoogte en dat helpt de rijders doordat er dan minder luchtweerstand is.

Kim Kardashian

Leerdam zorgde deze week nog voor een opvallende samenwerking. Ze sloot een deal met kledingmerk Nike. Leerdam is één van de nieuwe gezichten van de Skims-kledinglijn, die opgericht is door de wereldberoemde tv-ster Kim Kardashian.

Derde clash tussen Leerdam en Kok

Leerdam zal ondertussen echter vooral bezig zijn met vrijdagavond, want dan treft ze Kok alweer voor de derde keer dit schaatsseizoen op de 1000 meter. Kok onttroonde een gehavende Leerdam op de NK afstanden, maar in Salt Lake City stelde Leerdam weer orde op zaken.

Kok zal echter goede hoop hebben om in Calgary weer de beste te zijn, want ze toonde afgelopen weekend in de Verenigde Staten hoe goed ze momenteel is. Ze verraste eerder dit jaar al met het baanrecord in Thialf op de 1500 meter en pakte in Salt Lake City zelfs het wereldrecord op haar favoriete 500 meter. Kok verpulverde daar de oude toptijd van Sang-Hwa Lee, maar oud-topschaatsster Marianne Timmer denkt dat de schaatsster van Team Reggeborgh dit weekend mogelijk nóg sneller kan.

Leerdam komt net als Kok ook dit weekend uit op de 500 meter, maar is op die afstand vooral een outsider. In Salt Lake City kwam ze niet verder dan een vijfde en een tiende plaats. Wel moet daarbij aangetekend worden dat ze voor die laatste klassering nog op vervelende wijze onderuit ging toen ze aan het inrijden was.

